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Приморскстат завершил обучение уполномоченных по переписи
В Приморье продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения. Приморскстат завершил обучение уполномоченных по ее проведению, и теперь они будут самостоятельно обучать на местах остальной персонал, привлекаемый к переписным работам.
В настоящий момент в городские и районные отделения Приморскстата поступает новая техника, причем большая часть рабочих станций уже доставлена и установлена. В срок до 1 июля уполномоченные должны принять на работу регистраторов, которые после краткого обучения приступят к проверке картографического материала на местности, внесению необходимых изменений и сбору дополнительных сведений о жилых строениях: этажности, количестве подъездов, наличии аншлагов, домофонов и т.д. Всего в Приморском крае будет задействовано 377 регистраторов, которые должны завершить свою работу до 1 сентября. Затем картографический материал с корректировками и уточнениями будет передан в ПриморАГП для внесения изменений. А 1 декабря исправленные варианты карт будут вновь вернутся уполномоченным, для того чтобы они смогли приступить к составлению оргпланов переписи населения.
По словам зам. руководителя Приморскстата Натальи БАУКОВОЙ, темп подготовительных работ соответствует ранее утвержденным планам, Приморье идет в ногу с другими регионами России, что еще раз косвенно подтверждает: Всероссийская перепись населения 2010 состоится при любых условиях.
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