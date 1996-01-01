Кризис может сорвать создание космодрома "Восточный"

Экономический кризис может помешать техническому перевооружению российской ракетно-космической отрасли, а также сорвать создание космодрома "Восточный", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Роскосмоса Виталия ДАВЫДОВА.

"Если раньше это были единицы процентов, и для того чтобы перевооружить отрасль, нужно было около 70 лет, то начиная с этого года, особенно на следующий год, у нас были запланированы вклады в перевооружение отрасли, которые должны были поднять на 15-20% от общего уровня финансирования", - сказал чиновник.