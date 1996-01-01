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Красиво плыть не запретишь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Немецкие журналисты наблюдали в Гамбурге спуск на воду самой крупной в мире мегаяхты и выяснили, что ее счастливым обладателем должен стать спикер чукотского парламента Роман АБРАМОВИЧ.

Информация о таинственном "Проекте 978" под кодовым названием Eclipse ("Затмение") впервые появилась более трех лет назад, когда вопрос о начале строительства яхты еще только обсуждался. Однако уже тогда близкие к будущим производителям судна - немецкой компании Blohm & Voss - инсайдеры сообщали, что те, кто выступает со стороны заказчика, якобы представляют интересы тогда еще действующего губернатора Чукотки.

42-летний миллиардер, коллекционер яхт, экс-губернатор и уже год как спикер местной думы Чукотского АО Роман Абрамович знаком с немецкими корабелами не менее шести лет. По данным представителей корпорации ThyssenKrupp Marine Systems, в которую входит Blohm & Voss, через ее судоверфи прошел почти весь флот Романа Аркадьевича. В 2003 и 2005 годах в доках компании меняла обшивку, многократно ремонтировалась и проходила всяческие модификации (вроде пристройки платформы для вспомогательного катера - тендера) 108-метровая яхта Le Grand Bleu, позже подаренная партнеру Евгению Швидлеру. В 2004-2005-м там же пристроили новую вертолетную площадку к 115-метровой яхте Pelorus. А в 2005 и 2007 годах последовательно модифицировали 86-метровую Ecstasea.

В прошлом году из доков этой же компании обновленная и сверкающая, входящая в десятку крупнейших мегаяхт мира и на тот момент самая большая в действующем флоте Романа Абрамовича Pelorus отправилась прямо на экономический форум в Санкт-Петербурге и сразу стала местной достопримечательностью. К Благовещенскому мосту, возле которого пришвартовалось судно, приезжали специально, чтобы сфотографироваться на ее фоне, и удивлялись ее громадным размерам. Между тем эта "громадность" оказалась весьма относительной.

В этом смогли убедиться те, кто оказался свидетелем спуска на воду яхты Eclipse 12 июня в 9.31 утра на пристани Kuhwerder Hafen в немецком порту города Гамбурга. 170-метровый великан, который легко можно ставить в один ряд с круизными лайнерами, в полтора раза превосходит Pelorus. За размеры Eclipse уже прозвали не мега-, а гигаяхтой. Стоимость этой "великанши" - $492 млн - фактически в три с половиной раза превышает стоимость предыдущих "игрушек" "яхтенного адмирала".

Инсайдеры утверждают, что таким большим и затратным "Проект 978" стал не случайно и не в один день. По их данным, переговоры начинались с меньшей длины, но с течением времени планируемая длина будущей яхты корректировалась в сторону увеличения. Естественно, параллельно происходило удорожание - каждый лишний метр "добавлял" к стоимости проекта очередные $1,5-2 млн.

В результате на сегодняшний день в рейтинге крупнейших яхт мира Eclipse заняла почетное первое место. Яхта шейха Дубая отстает теперь от нового лидера на целых 10 метров. Получается, Роман Абрамович, яхты которого раньше не поднимались в мировом рейтинге выше 8-го места, теперь - в разгар мирового кризиса - умудрился оставить позади всех арабских шейхов, султанов, королей, принцев, компьютерных магнатов и прочих миллиардеров. Неплохая компенсация за недавнюю утрату прежних позиций в мировом списке "Форбс".

Впрочем, как известно, наше государство (в лице уполномоченных банков) в каком-то смысле помогло Роману Аркадьевичу, реструктурировав его кредитные задолженности и выделив "Евразу" $1,8 млрд, чтобы спасти от банкротства.

Передача яхты в личное пользование хозяина должна состояться после завершения редизайна - к лету 2010 года. Возможно, поэтому до сих пор вокруг "Проекта 978" сохраняется завеса секретности и нет официального подтверждения производителей о том, что владельцем Eclipse является именно тот, от чьего имени и велись все переговоры.

"Новая газета", "Компромат.Ru", EPA, "Четвертая власть", "Фонтанка.Ru".

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