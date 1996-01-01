Экологи обеспокоены строительством нефтезавода в Приморском крае

В Приморье - в селе Владимиро-Александровское Партизанского района - прошли общественные слушания по вопросу: "Проектирование и строительство морского терминала Приморского нефтеперерабатывающего завода в районе мыса Елизарова". Представитель фонда "Феникс" с коллегами из экологической общественности Владивостока принял в них участие.

Собравшиеся с удивлением узнали, что в общественной приемной нет перечня представляемых общественности документов. Были представлены только несколько карт-схем проекта на стене и выписки из ОВОС. На вопрос "А где же сам ОВОС?" - представители "Роснефти" ответили, что больше ничего нет, и все вопросы экологи могут записать в журнал и задать на слушаниях. Ранее, 19 мая, во Владимиро-Александровском состоялись слушания по проектированию и строительству водохранилища на реке Новорудная и водовода Приморского НПЗ. То есть "Роснефть" разбила весь проект на мелкие составляющие и проводит слушания по отдельным частям проекта. Экологи отметили достаточно высокую активность местного населения на самих слушаниях и желание в них участвовать, сообщает фонд "Феникс".