В Приморье никто не хочет ехать

Расширить перечень работодателей для переселенцев - эта инициатива, поддержанная накануне губернатором Приморья, была одобрена депутатами комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗСПК.

По программе, рассчитанной до 2012 года, в Приморье предполагалось за первые два года принять 4684 переселенца. Фактически же прибыли 64 человека.

Как отмечалось на заседании комитета, один из факторов, снижающих эффективность ее реализации, - ограниченный перечень организаций и рабочих мест. Причем для приема переселенцев были предназначены лишь шесть территорий: Артем, Дальнегорск, Находка, Уссурийск, Красноармейский и Пограничный районы. При этом учреждения бюджетной сферы в области здравоохранения, образования, организации, осуществляющие деятельность в сфере строительства, жилищного и сельского хозяйства, а также грузовые и пассажирские перевозки, испытывают дефицит кадров.

В связи с этим предлагается пополнить программу переселения перечнем из 60 организаций, предполагающих принять на работу 625 переселенцев. Депутаты комитета единогласно проголосовали в поддержку этого решения и предложили вынести данный вопрос для рассмотрения на сессии ЗСПК, сообщает его пресс-служба.