Чиновники от образования обманули сельских школьников

Пару недель назад "ЗР" сообщал о вопиющей ситуации, связанной со сдачей единого госэкзамена сельскими школьниками. Тогда, напомним, чиновники от образования предложили детям из глубинки добираться до места сдачи ЕГЭ (это, как правило, райцентры) фактически за свой счет. Начальник отдела общего образования департамента образования и науки администрации Приморского края Иван ГРИШАН пообещал вмешаться в ситуацию, но, судя по информации, которой располагает "ЗР", практически ничего сделано не было.

В частности, родители сразу нескольких ребят из Хасанского района сообщили, что школьный автобус в дни сдачи ЕГЭ курсировал только по федеральной трассе и дети из нескольких школ добирались до этой "дороги знаний" своим ходом. А это порой 5-10 км. Один мальчик был вынужден идти на костылях, поскольку за пару месяцев до сдачи ЕГЭ сломал ногу.

В свою очередь, источник в хасанском районо, попросивший не называть своей фамилии, сообщил, что на организацию ЕГЭ были выделены столь незначительные деньги, что даже вышеуказанный автобус порой заправлять было просто не на что. Кроме того, не получат никаких командировочных и учителя, которые, опять же за свой счет, сопровождали учеников на экзамены. Увы, в очередной раз приходится констатировать, что ЕГЭ - это сугубо "городской" экзамен. О предстоящих мытарствах детей из сельской глубинки при его разработке и внедрении вряд ли кто подумал. Поэтому так оно и вышло...