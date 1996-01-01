В отеле поселятся следователи

В Хабаровске закрывается одна из лучших гостиниц города - "Аметист". На ее место, а она располагается в центре города по ул. Льва Толстого, 5а, придет отдел Следственного комитета при Прокуратуре РФ по ДФО, служба которого в данный момент размещается в трех помещениях в двух районах города.

Обеспечив следователей-федералов необходимыми им помещениями, край теряет один из лучших, пусть и небольших, отелей, вопрос о дефиците которых не менее актуален.

Об истории судебных разбирательств "Аметиста" с теруправлением Федерального агентства управления федеральным имуществом "ЗР Хабаровск" уже писал. Напомним.

Больше года назад федеральное ведомство обратилось в Арбитражный суд края с требованием разорвать договор аренды с ООО "Аметист-сервис" и взыскать с него неуплаченную сумму. Получилось так, что компания арендовала пристройку к зданию на Льва Толстого, 5а (она была сдана в эксплуатацию в 1994 году как общежитие ФГУП "Дальгеофизика" и сразу же была занята гостиницей "Аметист") за небольшие деньги. Аренда 800 кв. м обходилась примерно в 50 тыс. руб. в месяц. Впрочем, в здании расположились всего 16 гостиничных номеров. Кроме того, компания-арендатор как балансодержатель несла постоянные расходы на содержание здания и уплату различных налогов. В теруправлении ФАУФИ отказывались учитывать данный факт и требовали, чтобы ежемесячно отельеры выплачивали более 900 тысяч рублей. Данный иск федеральное ведомство проиграло.

Затем ТУ ФАУФИ официально уведомило ООО "Аметист-сервис" о расторжении бессрочного договора аренды и через несколько месяцев инициировало следующее разбирательство - с требованием освободить помещения. Ход судебного разбирательства был достаточно запутанный. Вначале суд принял сторону истца, но апелляционная инстанция отменила это решение. Владелец объекта недвижимости - ТУ ФАУФИ по Хабаровскому краю вправе решать судьбу объекта.

Согласно исполнительному производству, в ближайшие дни ООО "Аметист-сервис" обязали освободить помещение. Представлявший интересы отельеров в суде юрист Иван САДОВСКИЙ считает, что исход судебного спора связан с "давлением сверху". В правительстве Хабаровского края категорически отказались комментировать проблему "Аметиста". Руководитель отдела Следственного комитета при Прокуратуре РФ по ДФО Виктор ЖДАНОВ сообщил, что его ведомство переедет в выделяемое здание сразу, как только это позволит ТУ ФАУФИ. Даже несмотря на то, что перепланировка помещений выполнена под цели гостиницы - в каждом номере санузел с ванной, в некоторых будущих кабинетах следователей - биде.

Директор ООО "Аметист-сервис" Ирина ХУДЯКОВА сожалеет, что закрывается гостиница "с именем", наработавшая за многие годы преданную клиентуру и получившая массу дипломов и наград за высокое качество сервиса. "О многом говорит тот факт, что весь наш коллектив, несмотря на судебные разбирательства, выразил желание сплоченно работать вплоть до закрытия гостиницы", - рассказала менеджер. О дальнейшей судьбе ее предприятия она распространяться не стала.