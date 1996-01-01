Плохо холопам, когда паны дерутся…

Жители двух районов - снова заложники войны между генералами большой энергетики и местными сетевиками. Кавалеровское ОАО "Электросервис", обслуживающее Кавалеровский и Ольгинский районы, как и в прошлом году, оказалось в сложной финансово-экономической ситуации из-за неплатежей со стороны его партнера - филиала ОАО "ДЭК" "Дальэнергосбыт". А крайними, как и в прошлом году, оказались простые потребители электроэнергии - жители Кавалеровского и Ольгинского районов.

Без электричества в период сильных дождей в середине июня на полдня оставались более 3 тысяч кавалеровцев, а также 250 юридических лиц. Из-за отсутствия средств "Электросервис" не произвел плановый ремонт кровель подстанций в п. Кавалерово, во время недавних сильных дождей вода стала заливать электрооборудование на одной из подстанций, что могло привести к его выходу из строя и представляло угрозу для жизни обслуживающего персонала. Поэтому директор "Электросервиса" Владимир САВЧЕНКО приказал отключить фидер на кавалеровской подстанции на несколько часов. В противном случае, по словам Савченко, кавалеровцы остались бы без электричества на месяц. По прогнозам синоптиков, край снова накроют сильные дожди с грозами и возможным градом, со шквальным ветром. Не исключены новые ЧС с электроснабжением Кавалеровского и Ольгинского районов.