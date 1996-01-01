На выходные дни в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

По данным Примгидромета с 20 по 21 июня в Приморье и Владивостоке ожидаются продолжительные дожди с выпадением более 100 мм осадков за 12-48 часов.

В связи с ожидаемыми сильными дождями и с учетом предшествующего увлажнения на реках Приморья возможен подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра. Наиболее опасная паводковая обстановка может сложиться в Дальнегорском городском округе, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Хасанском, Чугуевском (верховья рек Уссури, Павловки) и Красноармейском (верховья р.Большая Уссурка) районах.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального МЧС России, в связи этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи. Также в связи с сильными осадками могут возникнуть затруднения в работе транспорта. Из-за сильных порывов ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в системе ЖКХ и работе дренажно-коллекторных сетей, локальным подтоплениям пониженных участков местности, увеличению количества ДТП и случаев травматизма людей.

Редакция "ЗР" рекомендует жителям Приморья не оставлять свои автомашины на ночь под деревьями, а также соблюдать осторожность за рулем.

www.primpogoda.ru, ГИБДД Приморского края