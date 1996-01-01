20 лет под созвездием Близнецов

Свое двадцатилетие отпраздновала общественная организация "Владивостокский клуб близнецов". Море положительных эмоций, зажигательные выступления и теплые слова поздравлений ожидали всех пришедших 13 июня в Дом офицеров флота.

Владивостокский клуб близнецов был создан 2 мая 1989 года для организации досуга и взаимопомощи семей, имеющих детей-близнецов. Это единственная в нашей стране некоммерческая организация подобного рода. На сегодняшний день клуб насчитывает 1400 близнецов, из них - десять троен и одна четверня. Основателем и бессмертным президентов общественной организации является Валентина ПРЯХА.

Празднование двадцатилетия клуба началось со сбора близнецов и друзей Клуба в сквере Дома офицеров флота, где дети и взрослые веселились и фотографировались на память. Далее - концерт, где свои таланты продемонстрировали близнецы самых разных возрастов. Поздравить Клуб близнецов и его президента приехали не только представители администрации города Владивостока, друзья Клуба, родители ребят-близнецов, но и близнецы из Китая, с которыми Клуб подружился на Международном фестивале близнецов.

За свою долгую жизнь владивостокский клуб близнецов значительно увеличил численность своих членов, вырастил многих ребят, которые вступили в клуб еще совсем маленькими, а также 5 раз принял участие на международном фестивале близнецов. На последнем фестивале близнецов в КНР победу и гран-при этого популярного всемирного шоу завоевали сестры ДОЛГОПОЛОВЫ. В 2010 году фестиваль приедет во Владивосток, куда съедутся близнецы с нескольких континентов.