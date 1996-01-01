Молодежь созвали на Ассамблею

Во Владивостоке прошла ежегодная Международная Тихоокеанская Ассамблея творческой молодежи "Под знаком дизайна". География участников насчитывала свыше 270 представителей 32 образовательных учреждений из России, Южной Кореи, Китая и Японии.

В рамках ассамблеи, торжественное открытие которой, состоялось 21 мая в Зимнем саду ВГУЭС, был проведен конкурс студенческих проектов в изобразительном творчестве, конкурс плаката " 2009 - Год Молодежи!", конкурс фотографии "Мир глазами молодых", конкурс дизайн - проектов скамеек и урн "Лавочка". Члены жюри в течение трех дней оценивали работы по номинациям: "Дизайн интерьера" - первое место заняла студентка 5-го курса ВГУЭС Мария Петренко; "Фирменный стиль" - первое место получила Лагутина М. А. студентка Смоленского гуманитарного университета; "Графический дизайн, стилизация" одержал победу Омский О.Г.И.С; "Графический дизайн упаковки" в этой номинации победителем стал Хабаровск ДВГГУ; "Ландшафтный дизайн" - Прахова У. Е. ВГУЭС.

Закрывал ассамблею Международный конкурс молодых дизайнеров одежды "Пигмалион" его поделили на два дня. В театре ВГУЭС "Андеграунд" состоялся полуфинал 22 мая, на нем были отобраны для финала 23 мая,49 коллекций.

Открывали дефиле участницы номинации "Дебют" - победитель в этой номинации получает диплом дающий право зачесть 100 баллов по Композиции при поступлении во ВГУЭС на специальность "Дизайн костюма" И в этот раз жюри было как никогда щедрым - все пять финалисток номинации получили право на поступление.

Места распределились следующим образом:

1 место - коллекция Василисы Мамонт (школа № 47) "8 бит"

2 место - коллекция Марии Кирюхиной (школа № 60) "Киви с перцем".

3 место - коллекция Дарьи Басковой (школа № 60) "На клеточном уровне".

В номинации "Авангард", победителями стали хабаровчане - творческий коллектив студии "Там", представивший коллекцию "Ангеломания".

Сдержанные и классически точные линии и тона коллекции "Глаза камней" Ольги Мазикиной (ВГУЭС) покорили членов жюри, присудив ей первое место в номинации "Этностиль". А в наминации Pret-a-porte - Татьяне Румянцевой (ВГУЭС), представившей коллекцию "Ежелика". Да и в номинации "Вечернее платье" победила коллекция, вполне укладывающая в традиционные представления о красоте абсолютного большинства публики, Ксении Стюфляевой (ВГУЭС) "Подруга демона"

В номинации "Юниор-мода" фурор произвела черно-розовая коллекция "Бунтуйма", созданная творческим коллективом студентов ВГУЭС Елены Костенко, Анны Барановой и Александры Генрих.

Десятка лучших коллекций "Пигмалиона-2009":

"Force of freedom" (Юлия Макарова, ВГУЭС), "PafasS Ka" (Маргарита Лукинец, ВГУЭС), "Небоскребы" (Надежда Кошкарева, Благовещенск), "Мегаполис М13" (Светлана Леонтьева, ВГУЭС), "Инстинкт" (Анна Андрияш, ВГУЭС), "И тишина" (Екатерина Ламтева, ВГУЭС), "Маргарита" (Мария Сусленко, ВГУЭС), "Игра паука" (Татьяна Зайцева, Елена Смирнова, ВГУЭС), "Беллетристы" (Алена Прищенко, ВГУЭС), "Hard Work" (Станислав Загарин, ВГУЭС).

Вера Липатова, генеральный директор ООО "Институт моделирования одежды", вручила двум финалисткам "Пигмалиона" сертификаты на 1-месячную стажировку в Китае.

Для участия в финале Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт" в Москве были выбраны сразу две коллекции - "Глаза камней" Ольги Мазикиной и "И тишина" Екатерины Ламтевой.

Ассамблея стала не только конкурсом, в котором соревнуются начинающие дизайнеры и художники, но и замечательный праздник творческой мысли и красоты.