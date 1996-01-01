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Ипотека для молодых начинает действовать
Глава города Игорь ПУШКАРЕВ подписал постановление об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке" на 2009-2012 гг.
Согласно документу, молодым семьям, нуждающимся в жилье, будут предоставлены единовременные социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Субсидия составляет от 35 до 40% от стоимости квартиры (из расчета по так называемой "рыночной стоимости" 1 кв. м жилья по Приморскому краю, установленной Минрегионразвития РФ, на сегодня это 31 800 рублей за 1 кв. м). Сумма выплаты может составить, к примеру, для семьи из двоих супругов без детей - 467 тыс. руб., для семьи из четырех человек с двумя детьми - 915 тыс. руб. Деньги могут быть направлены как на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, так и на погашение основной суммы долга и уплату процентов по нему.
Участниками программы могут стать семьи, в том числе неполные, где возраст обоих супругов (а в неполной семье - мамы или папы) не превышает 35 лет, которые состоят на учете в администрации Владивостока как нуждающиеся в жилом помещении. Необходимо также, чтобы молодая семья подтвердила свою платежеспособность. Кстати, вступить в программу могут молодые семьи, которые уже взяли ипотечный кредит раньше - с 1 января 2007 г.
В этом году на программу в бюджете Владивостока заложено 23 млн 300 тыс. руб., а в последующие три года будет предусмотрено по 25 млн. Сейчас на учете в очереди на улучшение жилищных условий состоят 835 семей в возрасте от 18 до 35 лет. За 4 года примерно 170 молодых семей, ставших участниками программы, смогут переселиться в новое жилье.
Консультацию по вопросам участия в программе можно получить у специалистов управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока по тел. 614-360.
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