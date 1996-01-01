Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аэропорт Владивосток остался без электрички
Проект доставки пассажиров в аэропорт Владивосток по железной дороге в ближайшие годы реализован не будет, сообщил генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Владивосток" Максим ЧЕТВЕРИКОВ.
Ранее сообщалось о планах построить скоростную магистраль на участке Владивосток- Уссурийск с ответвлением до аэропорта и создание там пассажирского терминала. При этом губернатор Сергей ДАРЬКИН поставил задачу - от Владивостока до Уссурийска дорога должна занимать максимум час, до Артема или аэропорта не более 30 минут. "В первоначальных проектах реконструкции аэропорта такая ветка действительно предусматривалась. В части перспективного развития аэропорта до 2030 г. этот нюанс учтен. Но сегодня, из-за отсутствия необходимой окупаемости проекта в силу небольшого пассажиропотока, ее просто не будет", - сказал гендиректор аэропорта.
Новости тематики
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
Новости раздела
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
- На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
- На Сахалине строят школы будущего
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"