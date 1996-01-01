Аэропорт Владивосток остался без электрички

Проект доставки пассажиров в аэропорт Владивосток по железной дороге в ближайшие годы реализован не будет, сообщил генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Владивосток" Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

Ранее сообщалось о планах построить скоростную магистраль на участке Владивосток- Уссурийск с ответвлением до аэропорта и создание там пассажирского терминала. При этом губернатор Сергей ДАРЬКИН поставил задачу - от Владивостока до Уссурийска дорога должна занимать максимум час, до Артема или аэропорта не более 30 минут. "В первоначальных проектах реконструкции аэропорта такая ветка действительно предусматривалась. В части перспективного развития аэропорта до 2030 г. этот нюанс учтен. Но сегодня, из-за отсутствия необходимой окупаемости проекта в силу небольшого пассажиропотока, ее просто не будет", - сказал гендиректор аэропорта.