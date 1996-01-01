Дачи могут проверить на "заброшенность"

Приморские дачи в скором времени могут быть проверены на предмет их "заброшенности", о котором "народным инспекторам" могут свидетельствовать состояние запущенных участков и отсутствие заявлений в органы госрегистрации на предмет "дачной амнистии", то есть попыток пользователями приватизации своих участков.

Предполагается, что в зависимости от ситуации дачи, признанные "банкротными", могут быть проданы с аукционов или же быть переданы желающим временно "посадоводить" в аренду. Не исключены и варианты безвозмездной передачи или раздела участков соседями, продолжающими активную садоводческую деятельность.

Риелторские компании к этому дачному "переделу" вряд ли будут допущены, поскольку известны их многочисленные махинации с участками, за которые они при проведении сделок получают суммы в 2-3 раза большие, чем обращающиеся к их услугам собственники.

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