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Путевка на свободу
В Приморском крае были вручены первые "Путевки Дзержинского" - ходатайство на досрочное освобождение двух воспитанников детской колонии п. Врангель.
Обладателями счастливого "билета", предусматривающего кроме освобождения попечительство со стороны приморского бизнеса, правозащитных и общественных организаций, СМИ и православной церкви, стали Максим КАЛАШНИКОВ и Владимир ЦЫГАНОК.
В том, что подросткам дан шанс начать новую жизнь, немалая заслуга Общественного совета при Главном управлении Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) по Приморскому краю, членом которого является и главный редактор газеты "Золотой Рог". По словам заместителя председателя Совета Павла ВОЗНЮКА, "необходимы усилия не только неравнодушных организаций, общественников, силовиков, но и представителей бизнеса. В качестве объединительной и направляющей организации, сумевшей найти компромисс между суровой действительностью мест заключения и возможностью начать жизнь с чистого листа, стал Общественный совет при ГУФСИН по Приморскому краю".
Такой вид поощрения, как "Путевка Дзержинского", существует в нашей стране более 40 лет. Но только несколько лет назад к нему решили вернуться, убедившись, что усилия одного ГУФСИН будет недостаточно. Подростки, отбывшие заключения как правило, становятся на путь рецидива буквально по выходу за стены колонии, убедившись, что на воле их никто не ждет.
Первых воспитанников детской колонии п. Врангель взял на поруки руководитель группы строительных компаний "Регион" Эдуард ПОРТНОВ. По его признанию, никакой коммерческой или фискальной выгоды он не преследует. Его поступок - возвращение памяти на 20 лет назад, когда он, будучи комсоргом завода "Изумруд", побывал в Покровском детском доме и своими глазами увидел то, что называется "безотцовщиной".
В торжественной обстановке воспитанники колонии, в присутствие двух сотен товарищей, получили свободу с перспективой на будущую нормальную жизнь из рук руководителя "Региона".
Пока для Максима и Владимира готовятся документы на освобождение и передачу их под опеку Эдуарда Портнова, а произойдет это в сентябре, парням приготовлены жилье и рабочие места на предприятии опекуна. За ними по-отечески будут присматривать опытные рабочие.
Как было сказано на торжественном построении, всего рассматривалось 14 кандидатур воспитанников, где каждый мог получить шанс на новую жизнь через "Путевку Дзержинского", в итоге были отобраны четыре подростка. Критерием выступала статья, по которой были осуждены молодые люди, семейное положение (предпочтение отдавалось сиротам) и соблюдение правил режима в стенах колонии на всем протяжении заключения. Из четверых ребят выбор пал на Максима Калашникова и Владимира Цыганка.
Но уже по ходу вручения "Путевки" начальник ГУФСИНА Анатолий ЗАВАДСКИЙ обрадовал еще друх "финалистов": они будут взяты на попечение Приморского Управления службы исполнения наказания и получат такие же условия по выходу на волю, какие предусматривает "Путевка Дзержинского", с той лишь разницей, что за ними будут присматривать сами сотрудники ГУФСИН.
Станет ли "Путевка Дзержинского" хорошим примером не только для отдельных бизнесменов и предпринимателей, покажет время. Но поступок "Региона" и его директора Эдуарда Портнова, не побоявшегося взять на себя ответственность за двух вчерашних малолетних преступников, не должен оставить деловое сообщество Приморья безучастным.
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