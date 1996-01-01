Управляющая компания: по любви или по расчету?

Из 46 управляющих компаний, участвовавших в рейтинге, положительные обратные отклики от населения получили только три...

Каждая вторая управляющая компания под тем или иным предлогом уходит от предоставления сведений для составления рейтинга управляющих компаний Владивостока. Официальная версия отказов стандартна: "У нас и так работы хватает, а тут еще вы с вашими отчетностями". Неофициальная, но не лишенная правды жизни: "Это частный бизнес, хотим пиаримся за счет рейтинга администрации города, не хотим - отмалчиваемся".

Об этой проблеме заместитель начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий Владивостока Владимир ХУДИН говорит постоянно: "Рейтинг начали делать с февраля текущего года, данные управляющими компаниями должны предоставляться ежемесячно. Не подают. Впрочем, какой-то прогресс наблюдается: если в первом рейтинге участвовало всего треть от реально работающих управляющих компаний, то в последнем - все 46".

Открытый мониторинг - штука хорошая

Посмотришь на упорядоченные цифры текущей отчетности, опубликованной на сайте vlc.ru, и душа радуется: у кого-то крышу отремонтировали, у кого-то детские площадки подновили. Значит, жизнь налаживается!

Правда, предоставляемая статистика постоянно расходится с мнениями горожан: как ни прочтешь официально выложенную в сети информацию - обязательно картину подпортят несколько въедливых комментариев. Устный опрос населения в лице знакомых и друзей приводит к тому же результату, обычно праздник оказывается на чьей-то другой улице. По идее, составление рейтинга преследует цель исключительно полезную: человек, ознакомившись с отчетностью, может стать инициатором перехода дома от одной управляющей компании в другую или вообще организовать ТСЖ и стать председателем. Если, конечно, разберется в цифрах.

Кто не успел...

Методика определения лучших и худших пока не отработана. Чтобы стать лидером в первом рейтинге, нужно было... всего лишь вовремя подать отчетность. Максимальный балл по 10 балльной системе набрали ТСЖ "УК Владивосток", ТСЖ "УК Меловен " и "УК Эгершельд". У первой компании - 19 домов, у второй - 36, у "УК Эгершельд" - 660 (16,08% от общего числа домов управляющих компаний). Почувствуйте разницу! А ведь "Эгершельд" чуть было не лишился места в лидерах из-за количества жалоб на деятельность компании в администрацию города в пересчете на 1000 жителей. Конечно, в ТСЖ просто не может быть такого числа жалобщиков, так что минусы им получить сложнее. К такому нехитрому аргументу в ответе на вопрос о низкой эффективности работы прибегнули, например, в "УК Первомайского района", у компании 629 домов (15,3% от общего числа домов управляющих компаний).

В пробном рейтинге первомайцы взяли всего один балл из 10 возможных. Население оказалось активное и компьютерно-грамотное, регулярно строчило жалобы в интернет-приемную Игоря ПУШКАРЕВА.

Больше баллов - меньше жалоб

В итоге по городу поползли слухи, что места в рейтинге продаются и покупаются. Составители обиделись и, чтобы избежать такой ситуации впредь, изменили методику выделения лидеров. Теперь соревновательная стратегия такова: управляющей компании нужно показать максимальный объем по выполненному текущему ремонту. В фаворитах оказались другие - "УК Первомайского района "Фрегат", "УК Владом", "УК Союзлифтмонтаж". В роли "козла отпущения" выступила "УК Диомид": текущим ремонтом не занимается, замечена в нерегулярной подаче воды населению. Аварии изношенных сетей в качестве аргумента или форс-мажора статистикой не принимаются.

Также в лидерах при такой методике подсчета не может оказаться, например, ТСЖ, получившее таки деньги из Федерального фонда содействия реформам ЖКХ на капитальный ремонт. То есть, если УК выделила деньги на покраску бордюрного камня в месячник всеобщей уборки городских территорий, то ее претензии на лидерство обоснованы, а если ремонтируется крыша и заделываются щели в межпанельных швах за счет денег Федерального фонда содействия реформам ЖКХ - нет.

Играет роль и количество аварийных заявок в пересчете на 1000 жителей. Опять в плюсе те компании, где просто не наберется такого числа жалобщиков, и те, кто внимательно относился к изношенности поступающего на обслуживание имущества. Какие-то баллы можно получить по разделу "Опыт в сфере управления фондом ЖКХ" (сколько лет компания работает на рынке, в зачет идет опыт не менее трех лет) и "Наличие собственной производственной базы" (автопарк, территория в собственности и т.д.). И совсем уж сомнительная перспектива оказаться в лидерах по причине наличия благодарственных писем от населения.

Из 46 управляющих компаний, участвовавших в рейтинге, положительные обратные отклики от населения получили три - "УК Приморские коммунальные системы", "УК Тихоокеанская управляющая компания" и "УК Эгершельд". Первые две компании получили по одному (!) письму от благодарных жителей, "УК Эгершельд" - два. На этом людская благодарность иссякла.

Поэтому объективность рейтингов благонадежности управляющих компаний вызывает сомнение. Взглянув на предоставленные цифры отчетности и рейтинг текущих лидеров, трудно выбрать лучшую управляющую компанию с точки зрения рядового жителя. Положа руку на сердце, для вас что важнее - отремонтированная крыша или побеленные бордюрные камни? Крыша. А вот ее-то как раз и не подсчитали.

Или, предположим, вы собрали инициативную группу жильцов, поквартирно обошли неинициативных и, собрав 51% подписей, решили отдаться "лучшей" управляющей компании. Приходите с бумагами, а вам говорят: "Коммуникационные сети изношены, и ваш дом находится в аварийном состоянии". Как вы уже догадались, это вежливый вариант фразы: "А оно нам надо?"

В общем, рейтинг - дело интересное, и для контроля нужное. Ну а управляющую компанию для своего дома придется искать не по расчету, а по любви...