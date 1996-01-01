Разработана универсальная вакцина от гриппа

Петербургские ученые-вирусологи обещают, что уже через три-четыре года смогут представить на суд общественности универсальную вакцину против гриппа. Новая разработка упразднит практику обновлении вакцин для борьбы с сезонными эпидемиями, сообщает ИТАР-ТАСС.

Известные сейчас противогриппозные вакцины, пояснил академик РАМН Олег Киселев, помогают иммунной системе человека распознать поверхностные вирусные белки. Вследствие мутаций структура этих белков претерпевает изменения, поэтому для противодействия вновь возникающим разновидностям гриппа каждый год требуются новые вакцины.

Но у вирусов есть общие типичные черты - гены высочайшей консервативности, которые, как правило, сохраняются у всех разновидностей вируса гриппа. Универсальная вакцина, которой будет привит человек, поможет иммунной системе распознать и уничтожить внедрившийся в организм вирус.