Косметика на лето

Летом кожа претерпевает множество негативных факторов внешней среды - ультрафиолетовые излучения и высокая температура воздуха приводят к ее обезвоживанию. Поэтому очень важно подобрать косметику, которая предупредила бы появление нежелательных явлений.

Увлажняющие средства

В состав увлажняющего крема для летнего периода должны быть включены SPF-фильтры. Без соответствующей защиты от ультрафиолета возможно обострение кожных проблем.

В состав увлажняющих средств на каждый день должны входить гидранты (вещества, которые активно увлажняют кожу). Приобретайте косметику по уходу за кожей, в состав которой входят керамиды, ретинол, коллаген, гиалуроновая кислота, масло жожоба.

От жирного блеска в течение дня помогут матирующие салфетки и гели.

Декоративная косметика

Помада. Долгосохраняющаяся помада - правильный выбор в жаркий период времени. Ее не нужно обновлять в течение дня, она не выходит за контур при 35-градусной жаре. Увы, после нанесения недостатки нельзя будет устранить, поэтому наносите помаду быстро и точно.

Обладательницам сухих и потрескавшихся губ стойкая помада не подходит - летучие вещества закрепляют плотную цветную пленку, что провоцирует еще большее подсыхание губ.

Долгосохраняющаяся помада не теряет свои свойства в течение 7-9 часов.

Водостойкая тушь для ресниц. Такую тушь не нужно обновлять - ресницы все время выглядят как будто только что накрашенные. Стойкость туши сохраняется в течение 12-14 часов.

Обладательницам чувствительной кожи век и тем, кто носит контактные линзы, такая тушь, к сожалению, не подойдет.

Крем-пудра. Крем-пудру следует наносить не на все лицо, а на области Т-зоны, потому как стойкая крем-пудра придает коже лица более бледный оттенок. Благодаря использованию пудры скрасятся некоторые дефекты кожи - воспаления, покраснения и т.д.

Большое значение имеют входящие в состав крем-пудры солнцезащитные фильтры. Матирующий эффект не позволит жирному блеску появиться на вашем лице.

Тени для век. Большинство водостойких теней имеют светлые пастельные тона. Они, скорее, не красят веки, а выделяют глаза. Поэтому погрешности нанесения не будут заметны. Тем, у кого чувствительная кожа такие тени не подойдут, потому как под воздействием жары они могут стать причиной ожогов или аллергии.

Водостойкие косметические средства нужно смывать только специальным молочком или жидкостью. Следует приложить ватный тампон, смоченный в молочке или в жидкости, и подержать (не тереть!), косметика по истечении некоторого времени растворится.

Terrawoman.com