Даже аромат кофе снимает стресс, считают ученые.

Новые исследования показывают, что совсем необязательно пить кофе, дабы почувствовать его бодрящий эффект, достаточно просто вдыхать его запах. Международная группа ученых, проведя серию экспериментов на грызунах, пришла к выводу, что даже аромат кофе помогает справиться со стрессом. Невыспавшиеся животные чувствовали себя отлично после своеобразной "ароматической зарядки".