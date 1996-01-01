Этих замуж не берут

Существует такой вид женщин - неудачницы в личной жизни (НЛЖ). Практика показывает, что истинные представительницы этого вида встречаются в возрастной категории от 30 и старше. Условно их можно разделить на несколько разновидностей.

Женщина, Всё Понимающая (ЖВП)

Понимает все его проблемы, которые, как правило, не понимает его жена. Да, и то, что он не может развестись с женой, ЖВП тоже понимает. Иногда понимание затягивается на многие годы. ЖВП понимает, что не должна задавать лишних вопросов, а должна, наоборот, не создавать никаких проблем. То есть, быть всегда готовой. В том числе, отпроситься со своей работы, если у него внезапно возникло "окно".

ЖВП понимает, что он не может поехать с ней к морю. Понимает, что вечером он должен нанести визит "смертельно больной" тёще. С таким же пониманием она относится к его приходам и уходам с чемоданом. Приходит он, как правило, ненадолго, а уходит быстро - сразу после звонка "тяжело больной" жены на его мобильный. После его ухода в двери к ЖВП ломится "смертельно больная" тёща.

После ремонта бронированной двери, снесенной с петель силой ее децибелов, ЖВП решает порвать с ним раз и навсегда. Но тут является он с бюджетным букетиком мимозы и произносит волшебное заклинание: "Ты же всё понимаешь...". На ЖВП эта формула действует магически, и она продолжает всё понимать ещё много лет их бесперспективных отношений. Когда возраст ЖВП уже позволяет, наконец, перестать всё понимать, она остаётся за бронированной дверью своего одиночества в полном непонимании.

Не Хочу Замуж (НХЗ)

Вообще-то хочет. Но все время заявляет о том, что не хочет, изредка появляющимся на пустынном горизонте спутникам. Ну, не надо, так не надо. Не очень-то и хотелось. Не хочешь - как хочешь. И сверкает НХЗ глазами, освещая свою бессонную ночь. И нет-нет, да и мелькнет мысль: "Боже, какая я дура!" Но наступает утро, развеивает ночные кошмары и опять высокомерно заявляет она очередному кавалеру: "Меня интересует только секс и деловые отношения!" Да извольте, бога ради. "И чтобы полная свобода отношений", - неуверенно добавляет на закуску. Конечно-конечно, кто ж против свободы отношений? Ну, кроме врачей-венерологов. Да и те не против - все хлеб. И вот успешна она, и костюмчик ладный, и дело своё любит. И все продолжает по привычке не хотеть. А уже никто и не может. Боятся. Привыкли. Все лучше - совместный проект, неутомительный сексуальный экзерсис - никто никому ничего не должен. Она же ведь этого хотела, а не замуж, верно?

Хочу Замуж (ХЗ)

Полная противоположность НХЗ. Хочет замуж любой ценой, за кого угодно. Что ею движет - непонятно. Вернее, причин так много, что вычленить главную до сих пор не удалось. Время идёт. Все подруги замужем. Мама велит. Пора родить. Нет свадебных фотографий. И так далее. Каждый представитель мужского пола, оказавшийся в радиусе досягаемости, рассматривается как потенциальный супруг. На коллегу, пригласившего в кафе, уже мысленно примеряется черный костюм. Деловой партнёр окинут оценивающим взглядом, а нового соседа по лестничной клетке она уже попросила купить хлеба, пригласила на чай и в постель.

Утром ХЗ, накинув халатик, варит кофе и воркует, простодушно глядя в его полные ужаса глаза. В деле борьбы за выход замуж все средства хороши. Из таких экземпляров выходят отличные "непонимающие" жены. Избранник, как правило, не оправдывает ожиданий, потому что грубое животное с маленькой зарплатой.

Женщина Жалеющая (ЖЖ)

Гораздо более страшная разновидность, чем ЖВП. Комплекс вины, привитый в раннем возрасте, не позволяет ей построить равноправные отношений ни с кем. Она всегда кого-то жалеет. Маму, папу, бабушку, дедушку. Выполняет работу для более успешного сотрудника за "спасибо". Мужчина всегда может рассчитывать на тарелку борща и словосочетания: "Ах, ты мой бедненький!", "Приляг, отдохни" и "Не надо, я сама!" Это ему быстро надоедает.

Ещё быстрее её бесконечных телефонных разговоров с нуждающимися в психологической поддержке подругами и поездки поздней ночью на такси, потому что её маме нужен активированный уголь, а папиному коту - средство от сексуального возбуждения. Впрочем, для подобной дамы всегда найдётся объект, который можно жалеть до последнего вздоха. Личное счастье ей ни к чему. Если жалеть некого - она чахнет, хиреет и может сгоряча завести собаку.

Конечно, приведенные ярко выраженные представительницы не отображают всей гаммы видового многообразия неудачниц в личной жизни. Но у всех у них есть шанс видоизмениться, следуя принципу "Помоги себе сам". То есть сама.