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Чрезмерное употребление хлеба ведет к слепоте
Чрезмерное употребление мучной пищи не только пагубно отражается на фигуре, но и ведет к потере зрения, утверждают американские ученые из Исследовательской лаборатории пищи и зрения Центра изучения человеческого питания и старения.
В ходе исследований специалистам удалось обнаружить прямую связь между диетой с высоким глицемическим индексом и повышенным риском ухудшения зрения, пишет Newsru UA со ссылкой на Корреспон-денТ.net.
Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и диетическом питании 4 тысяч мужчин и женщин от 55 до 80 лет. Оказалось, что частое потребление продуктов, которые богаты углеводами (это, к примеру, рис, макароны и хлеб), может привести к дегенерации макулы - срединной части сетчатки, которая располагается ближе к виску от диска зрительного нерва и отвечает за центральное и цветное зрение. Дистрофия макулы является главной причиной возникновения необратимой слепоты у пожилых людей.
Медики отметили, что практически каждый человек старше 40 лет подвержен этому заболеванию и для него нет никакой эффективной терапии. В связи с этим пожилым людям рекомендуется составлять свой рацион так, чтобы в нем было побольше зеленых овощей (капусты, шпината, брокколи, зеленого горошка) и поменьше мучных изделий.
Богатые углеводами продукты могут также повысить риск сердечной болезни у женщин, пишет газета АМИ-ТАСС. Такие продукты значительно повышают содержание сахара в крови, что приводит к перепадам уровня инсулина в организме.
В течение девяти лет почти 16 тысяч женщин в возрасте от 49 до 70 лет были обследованы голландскими специалистами из Медицинского центра при Университете Утрехта. Медики определили, что риск болезней сердца повышался при употреблении такой пищи в 1,5 раза: углеводы с высоким глицемическим индексом увеличивали количество "плохого" холестерина и отрицательно воздействовали на кровеносные сосуды.
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