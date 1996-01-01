Солёная жизнь

Славянские предания говорят о том, что, начиная и заканчивая еду с солью, человек предохраняет себя от 72 болезней, включая безумие и проказу.

Однако в конце 70-х годов XX века на международном симпозиуме в Германии диетологами соль была признана вредным для организма веществом. И началась эпоха повального увлечения бессолевыми диетами. О "белой смерти" писали все кому не лень. Представление об ограничении соли и солёных продуктов прочно утвердилось в сознании людей. Однако сегодня, похоже, ситуация меняется.

Два мнения - две правды

Американский исследователь Майкл Элдерман из Нью-Йоркской медицинской школы имени А. Эйнштейна обратился в правительственные организации по здравоохранению США с требованием прекратить пропаганду бессолевых диет. Доктор Элдерман более двух десятков лет изучал их влияние на состояние пациентов и пришёл к выводу: применение этих диет даёт негативные результаты, вплоть до летальных исходов. Учёный убедился в повышении риска инфаркта из-за сужения и спазмов сосудов, сгущения крови и возможности образования тромбов в связи с недостатком соли в организме.

Естественно, противники соли тотчас предприняли контратаку, доказывая, что чрезмерное потребление соли автоматически повышает артериальное давление, предвещая инфаркт и инсульт. Вегетарианцы доказывали, что необходимое количество соли содержится в продуктах растительного происхождения. А "мясоеды" уверяли: без соли человек не растёт, к тому же в ней содержатся необходимые организму вещества, которые иным путём возместить очень трудно.

В жарком споре правы были обе стороны. Соль представляет собой сложное химическое соединение, в котором присутствуют не только хлорид натрия, но и магний, кальций, фосфор и калий. Натрий нужен организму для поддержания кислотно-щелочного баланса, без него поджелудочная железа не может вырабатывать пищеварительные соки.

Натрий представляет собой основной компонент всех жидкостей организма и участвует в процессе мышечного сокращения. Однако натрия в растительной пище практически нет, наилучшим его источником, наиболее доступным и удобным, остаётся поваренная соль. А пополнять запасы натрия и хлора нужно постоянно, поскольку организмом они не вырабатываются, зато теряются с потом, мочой и другими выделениями тела.

Но избыток натрия всегда сопровождается недостатком калия. Это случается из-за рвоты или поноса, а также из-за сокращения овощей и молочных продуктов в рационе. А дефицит калия плохо сказывается на работе сердца.

Словом, соль является для нас другом или врагом, в зависимости от её количества и состояния организма потребителя.

С другой стороны, соль приносит существенную пользу гипотоникам, страдающим от пониженного давления, ощущающим вялость, слабость, заторможенность. Женщинам в критические дни рекомендуется повышенное употребление соли, как и всем, кто испытывает большие физические нагрузки. А кто не знает, что для улучшения аппетита достаточно проглотить немного круто посоленного чёрного хлеба? Неоднозначный это продукт - поваренная соль.

Все хорошо в меру

Как же найти золотую середину в использовании соли? Никогда не досаливайте готовую пищу. Включайте в рацион как можно больше овощей и фруктов, богатых калием и магнием, благодаря которым выводятся излишки соли.

Несмотря на новомодные теории, солёные огурчики, грибы, помидоры, селедка, квашеная капуста и другие СОЛенья и разноСОЛЫ по сей день украшают стол хлебоСОЛЬного россиянина. Но не перебарщивайте! Откажитесь от чересчур солёной воблы и чипсов, осторожнее с фастфудовской едой быстрого приготовления, полуфабрикатами и различными соусами.

Чтобы обмануть свой вкус, сдабривайте пресную пищу чесноком - он хорошо маскирует недостаток соли в мясных и рыбных блюдах. А базилик и розмарин аналогично действуют в овощных супах, корица и ваниль - в выпечке, паприка и лук - в салатах. Да и другие специи - кинза, мускат, имбирь, гвоздика - в той или иной степени могут восполнить недостаток соли в различных блюдах.