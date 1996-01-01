Бананы заменят снотворное

Ужин, состоящий из быстро усвояемых продуктов, помогает быстрее уснуть, сообщают австралийские ученые, которые проводили специальное исследование способов борьбы с бессонницей.

Помогает уснуть пища с высоким ГИ (пища с высоким гликемическим индексом. Это число от 1 до 100, показывающее, насколько быстро усваивается пища). К ней относятся белый рис, бананы и прочие продукты, бедные клетчаткой.

Мешают сну продукты, которые богаты клетчаткой и имеют низкий ГИ. Людям, испытывающим проблемы со сном, пища с высоким ГИ не только облегчит засыпание, но и поможет восстановить структуру сна, предполагают ученые. Чтобы быстрее уснуть, на ужин можно есть хлеб, картофель, злаковые батончики, хлопья из злаков. Однако люди, страдающие ожирением или сахарным диабетом, должны избегать пищи с высоким ГИ, напоминают ученые.

Agronews.ru.