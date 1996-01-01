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Что больному положено бесплатно
В рамках Программы ОМС в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь;
- неотложная медицинская помощь;
- специализированная медицинская помощь.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
предоставляется гражданам при заболеваниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдении, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках.
Запись пациента на амбулаторный прием к участковому терапевту, педиатру, врачам-специалистам осуществляется в регистратуре в порядке очередности при наличии полиса ОМС и документа, удостоверяющего личность.
При неотложных состояниях (болевой синдром, высокая температура и т.п.) пациенты принимаются без предъявления документов.
Лечащий врач организует своевременное и квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, в необходимых случаях направляет на консультацию к врачам - специалистам. Рекомендации врачей-консультантов реализуются по согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев, угрожающих жизни пациента.
При получении медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях:
возможна очередность приема плановых больных, проведения назначенных диагностических исследований и лечебных мероприятий;
по экстренным показаниям медицинская помощь оказывается с момента обращения гражданина;
возможно получение пациентом медицинской помощи на дому;
посещение больного на дому производится в течение 8 часов с момента поступления вызова;
при отсутствии необходимых специалистов или диагностических методов исследования в данной поликлинике лечащий врач может направить пациента по согласованию в другое амбулаторно-поликлиническое учреждение, работающее в системе ОМС.
В рамках программы ОМС в амбулаторно-поликлинических учреждениях по направлению лечащего врача бесплатно проводятся основные методы диагностики:
- общеклинические исследования крови, мочи, кала;
- биохимические исследования крови;
- функциональная диагностика (ЭКГ и др.);
- рентгенологическая, ультразвуковая (УЗИ), эндоскопическая диагностика (ФГДС) и другие методы исследования.
Лекарственное обеспечение
в амбулаторно-поликлинических учреждениях осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением:
лиц, имеющих льготы по лекарственному обеспечению, гарантированному целевыми территориальными программами, финансируемыми из гуманитарных, благотворительных и иных источников;
лекарственного обеспечения экстренной и неотложной медицинской помощи;
лекарственного обеспечения пациентов, получающих стационарозамещающие виды медицинской помощи (дневной стационар, стационар на дому).
Медицинская помощь на дому
предоставляется медицинским работником в случаях:
- острых и внезапных ухудшений состояния здоровья (высокая температура - от 38 градусов и выше; состояния, заболевания, травмы, требующие медицинской помощи и консультации врача на дому);
- наличия показаний для соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом при установленном заболевании (вызов врача на дом после выписки из стационара, по рекомендации консультанта или в иных случаях - при наличии документа либо по договоренности с лечащим врачом);
- заболевания женщин в период беременности и в послеродовом периоде;
- патронажа детей до 1 года;
- заболевания детей в возрасте до 3 лет и др.
Время ожидания медицинского работника не должно превышать 8 часов с момента вызова, за исключением детей первого года жизни, когда время ожидания - не более 3 часов, а у детей медико-биологического риска вызов должен быть обслужен в течение 1 часа с момента поступления вызова.
Стационарная медицинская помощь
предоставляется гражданам в больничных учреждениях в случаях, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения или изоляции, при заболеваниях, в том числе острых; обострениях хронической болезни; отравлениях; травмах; патологии беременности, родах, абортах, а также в период новорожденности.
Госпитализация застрахованных граждан обеспечивается в оптимальные сроки лечащим врачом или иным медицинским работником при наличии показаний для госпитализации.
По экстренным показаниям госпитализация осуществляется также при самостоятельном обращении больного при наличии медицинских показаний.
Плановая госпитализация осуществляется в соответствии с установленными правилами после проведения необходимого обследования в поликлинике согласно медико-экономическим стандартам.
При направлении на стационарное лечение обеспечивается:
- очный осмотр пациента лечащим врачом;
- оформление документации по установленным требованиям (запись в амбулаторной карте, направление на госпитализацию);
- при необходимости - сопровождение больного на последующий этап оказания медицинской помощи (с участием родственников, медицинского персонала или доверенных лиц).
Размещение больных производится в палаты на 4-10 человек.
Допускается размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты (коридорная госпитализация) на срок не более 1-2 суток. Направление в палату пациентов, поступивших на плановую госпитализацию, осуществляется в течение первого часа с момента поступления в стационар. Внепалатная госпитализация плановых больных исключается.
Питание больного, проведение лечебно-диагностических манипуляций и лекарственное обеспечение осуществляется с момента поступления в стационар.
Лечащий врач обязан информировать больного, а в случаях лечения несовершеннолетних в возрасте до 15 лет - его родителей или законных представителей о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивидуальном режиме.
Объем диагностических и лечебных мероприятий в стационаре определяет лечащий врач в соответствии со стандартами медицинской помощи.
Исследования, манипуляции, операции по назначению лечащего врача в рамках Программы ОМС предоставляются бесплатно. Лекарственное обеспечение граждан, находящихся на лечении в стационаре, осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, применяемых при реализации государственных гарантий.
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