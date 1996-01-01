Имплантация - это ваши новые зубы

В цивилизованных странах дентальная имплантация уже стала неотъемлемой частью современной стоматологии. Ежегодно там устанавливается более 5 миллионов имплантов. О том, что представляет собой этот передовой метод протезирования зубов, рассказывает врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Сергей ПЕТРОВ.

Имплантация - это вживление искусственного корня (титанового имплантата) в кости челюсти. В дальнейшем на нем крепится протез.

Исключительно важен выбор надежной системы имплантов. В нашей стоматологической клинике "Дентал-Кристалл" используется система дентальных имплантов BioHorizons (американского производства), изготовленная из чистого хирургического титана, полностью биосовместимого с костной тканью челюсти.

Цилиндрическая форма имплантов обеспечивает атравматичную установку. Поверхность имплантов, обработанная по уникальной методике, ускоряет процессы костеобразования после операции. Качество широко известной во всем мире системы имплантов BioHorizons подтверждается 10-летней гарантией.

В нашей стоматологической клинике имплантация проводится по различным методикам.

Одноэтапная или двухэтапная методика, непосредственная имплантация или отсроченная имплантация. Выбор методики зависит от конкретной клинической ситуации, состояния костной ткани челюсти, индивидуальных особенностей организма.

При одноэтапной методике имплант помещается в сформированное костное ложе, головка импланта выступает в полость рта и протезирование начинается в первые дни после операции. Как правило, методика используется во фронтальном отделе челюсти.

При двухэтапной методике в костное ложе помещается только корневая часть импланта и слизистая оболочка над ним ушивается. Протезирование начинается после присоединения головки импланта (формирователя): на нижней челюсти спустя 1,5-3 месяца с момента операции имплантации и на верхней челюсти - спустя 4-6 месяцев.

Непосредственная имплантация проводится одномоментно с удалением зуба в альвеолярную лунку. Ввиду несовпадения размера импланта с размером лунки такая имплантация эффективна при двухэтапной методике с предварительным "приживлением" корневой части и с использованием костных трансплантатов.

Отсроченная имплантация проводится после полной перестройки кости в месте удаления зуба (в среднем через 4-5 месяцев). Ранняя имплантация в различные сроки после удаления зуба проводится редко, т.к. клинический опыт показывает менее надежные результаты при имплантации в лунку удаленного зуба.

Каковы преимущества имплантации?

Возможность восстановить утраченный зуб, не обтачивая соседние зубы! Находящиеся рядом зубы остаются живыми.

Возможность установить несъемный протез при отсутствии нескольких зубов - имплант выступит в качестве опоры.

Импланты дают возможность протезирования полностью беззубой челюсти более удобными несъемными конструкциями.

Имплант не только решает проблему отсутствующих зубов, но и снимает лишнюю нагрузку с соседних и, следовательно, сохраняет их.

Протезы на имплантах значительно долговечнее обычных протезов.

Новый искусственный зуб ощущается, функционирует и выглядит как естественный здоровый зуб.

Известно, что длительное отсутствие зубов приводит к атрофии кости. Импланты же позволяют сохранить кость челюсти: правильное распределение нагрузки при жевании дает возможность сохранить уровень костной ткани.

Есть ли ограничения по возрасту для установки имплантов?

Импланты можно устанавливать только после того, когда полностью сформировались челюсти, т.е. с 18-20 лет. Ограничений после этого нет. Есть пациенты, которым устанавливали импланты в 70 и более лет с положительным результатом лечения. Если необходимо наличие имплантов моложе 18 лет, то используют временные импланты, которые со временем заменят на постоянные.

Какова схема лечения с использованием дентальных имплантов?

Во-первых, необходимо желание пациента восстановить количество и качество своих зубов.

Во-вторых, у пациента не должно быть таких заболеваний, как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, так как они негативно влияют на регенерацию и обменные процессы костной ткани, болезни крови, злокачественные опухоли.

Если пациент сомневается в состоянии своего здоровья, необходимо провести соответствующие обследования: биохимический анализ крови, консультации соответствующих специалистов.

Если противопоказаний не выявлено, переходят к следующему этапу - определению состояния зубочелюстной системы. Он включает в себя изготовление диагностических моделей зубов и челюстей, рентгенологическое (ортопантомограмма - обзорный снимок обеих челюстей и височно-нижнечелюстных суставов) и компьютерно-томографическое (послойное изображение всей зубочелюстной системы в трех плоскостях и трехмерное изображение) исследования. Эти объективные данные в совокупности позволяют увидеть не только анатомическое (количество зубов и костной ткани), но и функциональное состояние (взаимное движение челюстей и суставов).

По завершении обследования приступают к планированию лечения. Это самая важная часть подготовительного этапа. Он требует детального анализа всех полученных при обследовании данных с участием различных специалистов: терапевта, хирурга, ортопеда, зубного техника и достаточно часто - ортодонта.

Первый этап любого лечения - санация полости рта. Ее задача устранение любых патологических очагов: удаление налета и зубных отложений, при необходимости лечение тканей пародонта, пломбирование кариозных полостей, перелечивание некачественно пломбированных зубов и каналов.

Используя полученные гипсовые модели челюстей и сохранившихся зубов, ортопед вместе с техником проводят восковое моделирование в артикуляторе (специальный аппарат, имитирующий все возможные движения и соотношения челюстей конкретного пациента). Если потеря части зубов произошла достаточно давно, оставшиеся зубы меняют положение - наклоняются или смещаются по зубной дуге.

Для придания коронкам зубов параллельности придется их обтачивать, удалять нерв и покрывать искусственной коронкой. Чтобы избежать этого, необходимо привлечь к планированию ортодонта. Ортодонтическое лечение позволит вернуть оставшиеся зубы в их изначальное анатомическое положение и тем самым избежать необходимости их депульпирования и протезирования.

Когда при помощи воскового моделирования определены количество, форма и положение недостающих зубов, к планированию подключается хирург. Используя данные цифровой визиографии, панорамной рентгенографии и компьютерной томографии, нужно определить положение имплантов, количество и качество кости в этом месте и необходимость проведения костно-пластических мероприятий.

Как поступают в тех случаях, когда недостаточно кости?

Современный уровень реконструктивной челюстно-лицевой хирургии позволяет восстановить практически любой дефицит костной ткани челюстей как до операции имплантации, так и во время установки имплантов. Это тщательно отработанные методики операций (НТР - направленная тканевая регенерация костной ткани, синус-лифтинг - поднятие костного уровня дна верхнечелюстной пазухи, транспозиция (перемещение) нижне-луночкового нерва при его близком расположении), которые в сочетании с костными трансплантатами последнего поколения (BioOss, Dembone), а также специальными мембранами (Bio-Gide, Allodermа) создают условия для оптимального позицирования имплантов в целях рационального протезирования.

Использование технологии Harvest создает уникальную возможность заполнить пустоту в челюсти полноценной костью. Это простой, доказавший свою эффективность процесс, позволяющий разделить минимальное количество крови пациента на составляющие ее фракции и получить богатую тромбоцитами плазму. Применение богатой тромбоцитами плазмы является эффективным и надежным методом восстановления мягких и твердых тканей при проведении имплантологических, пародонтологических операций, остеопластике, операциях синус-лифтинга и других хирургических вмешательств в полости рта.

Использование системы позволяет восстановить кость, ускорить заживление и созревание мягких и твердых тканей после проведения хирургических вмешательств. Причем подобная эффективность не отмечена при применении других методик.

Как проходит операция?

Теперь, когда план лечения определен, проводится его согласование с пациентом и начинается, собственно лечение. После завершения подготовительной санации, приступают к хирургическому этапу. Именно объем хирургических манипуляций и определяет основной срок лечения. Связано это с тем, что формирование новой костной ткани происходит от 4 до 6 месяцев, а приживление (остеоинтеграция) имплантов - 1,5-3 месяца на нижней челюсти и 4-6 месяцев на верхней. В большинстве случаев оба этапа - костную пластику и имплантацию удается провести одновременно, что значительно сокращает срок лечения.

Операция имплантации проводится под местным обезболиванием, а возможности современной анестезии делают процедуру имплантации безболезненной. Вмешательство гораздо менее травматично, чем удаление зуба мудрости. На постановку одного импланта уходит до 20-30 минут.

Послеоперационная боль будет не сильнее, чем после обычного удаления зуба. На следующий день после операции возможен незначительный отек, интенсивность которого варьируется у различных пациентов. Необходимость в приеме болеутоляющих средств обычно отпадает на следующий день после операции.

Возможно ли временное протезирование на период приживления имплантов?

На период формирования костной ткани и приживления имплантов пациенту изготавливаются временные протезы, которые, исходя из клинической ситуации, могут быть как несъемными (мостовидные протезы), так и съемными (различные виды съемных протезов). Это позволяет сохранить пациенту хорошую речевую, жевательную и эстетическую функции и избежать перегрузки оставшихся (если таковые имеются) зубов.

По завершении периода остеоинтеграции имплантов, что определяется клиническими, рентгенологическими и инструментальными тестами, приступают к протезированию. Протезирование на имплантах в зависимости от величины устраняемого дефекта зубного ряда может быть очень похожим на традиционные методики (отсутствует от 1 до 3-4 зубов) или отличаться принципиально (полная потеря зубов на челюсти). Но в любом случае это эстетичные и функциональные зубы.

Было бы неправдой говорить, что лечение с использованием имплантов - это что-то легкое, быстрое и незаметное для пациента. Периоды неудобств и дискомфорта неизбежны. В зависимости от сложности ситуации они могут быть минимальными по времени (1-3 дня) и по проявлениям (малозаметный отек, слабая, быстро купируемая легкими анальгетиками болезненность в первые сутки после операции) при небольших дефектах зубов или более выраженными - при потере большинства или всех зубов, сопровождающейся выраженной атрофией костной ткани. Но прогнозируемость результатов и успешность проводимого лечения при использовании этих методик является лучшим аргументом в их пользу.

Как долго импланты служат, отторгаются ли они?

Иммунологического отторжения титановых имплантов не бывает. Титан, из которого изготовлены импланты, является идеальным биосовместимым материалом. Это не означает, что такие импланты интегрируются в 100% случаев, но несостоятельность импланта проявляется легкой его подвижностью и чувствительностью вокруг него. В таких ситуациях он может быть удален и заменен на новый.

Данные статистики говорят о том, что импланты могут служить до конца жизни пациента. В зависимости от клинической ситуации коэффициент успеха варьирует от 96 до 99%. Протезы с опорой на импланты рассматривают как естественные зубы, так как такие протезы аналогично зубам реагируют на различные воздействия. Плохая гигиена повышает риск воспаления тканей, окружающих имплант. Обязательно регулярное проведение стоматологического обследования (не реже двух раз в год).

Каковы методы профилактики отторжений?

Даже при идеальном протезировании непременным условием хорошего состояния имплантов является прохождение периодического, не реже двух раз в год, профилактического осмотра, во время которого удаляются потенциальные очаги развития инфекции, которые не могут быть устранены с помощью зубной щетки и других средств гигиены (суперфлоссы, стоматологический ёршик), проводится рентгенконтроль в области имплантов.