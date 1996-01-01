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Чтобы в пути не укачало
Для многих отпуск и летние каникулы - это прежде всего путешествие. На самолете, поезде, машине, теплоходе. Но что делать тем, кого укачивает в любом виде транспорта? Выход есть, и он не предполагает пития таблеток и жевания целого лимона.
Роберт Стари, профессор психологии, уже более 18 лет занимается изучением процессов укачивания. Он и его коллеги считают, что укачивание - это результат "сенсорного несоответствия".
Обычно вестибулярный аппарат помогает организму регулировать движение, а визуальная система (зрение) посылает соответствующие сигналы в мозг. "Что-то, что нарушает эту взаимосвязь, и ведет к укачиванию", - утверждает профессор Стари.
"Обычная семья едет в машине. Отец за рулем, рядом сидит мать, а ребенок сзади. И все, что он видит - это спинка переднего кресла. Визуальная система никак не воспринимает движение, но вестибулярный аппарат чувствует все повороты и изгибы дороги. То же самое происходит во время чтения в машине. Вы видите неподвижную страницу, а вестибулярный аппарат "движется" по трассе".
Конечно, люди, страдающие от укачивания, не должны скрывать свою проблему за вымученной улыбкой. Но прежде чем принимать препараты, подавляющие тошноту, попробуйте иные средства. Возможно, что-то из них подойдет именно вам.
Никогда не путешествуйте на пустой желудок. Лучше всего съесть немного нежирной, но белковой пищи.
Если ехать долго, возьмите еду с собой.
Принимайте пищу каждые два часа поездки.
При езде на машине, старайтесь сесть так, чтобы видеть все изгибы дороги.
Попробуйте воспользоваться имбирем как средством против тошноты. Его высушенные корни продаются в аптеках.
Массируйте точку, расположенную на внутренней стороне руки на расстоянии полутора сантиметров под запястьем, между сухожилиями. Согласно китайской медицине, она контролирует позывы к тошноте. Можно самому сделать резиновый браслет, с пришитой полукруглой пуговичкой, которая будет давить на эту точку.
Если же ничего не помогает, то доктор Стари дает еще один совет: "Помните, что от тошноты и укачивания еще никто не умирал, хотя, возможно, и хотел бы этого..."
Иван КАНАРДОВ, психолог
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