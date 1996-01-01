Молочный инсулин

Генномодифицированные коровы выведены в Аргентине: они дают молоко, содержащее человеческий инсулин.

Ученые внедрили в яйцеклетку коровы ген, несущий информацию о молекуле инсулина человека. Предполагается, что у потомства коров начнет вырабатываться человеческий инсулин, который будет накапливаться в молоке.

Правда, новое поколение коров пока не дало молока - они еще слишком молоды, но ученые уже строят планы относительно промышленного производства "молочного" инсулина. При условии удачного завершения эксперимента, новая технология позволит снизить себестоимость инсулина на 30%.