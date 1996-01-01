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Началось оглашение приговора Эрнесту Бахшецяну
Во Владивостоке 17 июня началось оглашение приговора по одному из самых громких и самому продолжительному судебному делу - по обвинению бывшего начальника Дальневосточного таможенного управления Эрнеста БАХШЕЦЯНА, вместе с которым на скамье подсудимых оказались ещё четверо высокопоставленных сотрудника таможенного ведомства.
По версии следствия Эрнест Бахшецян создал льготные условия работы трем компаниям, в результате чего возник контрабандный канал. Генерал-майору Эрнесту Бахшецяну грозит 10 лет тюрьмы, для остальных подсудимых гособвинение требует условного наказания.
Эрнест БАХШЕЦЯН не признает вины и утверждает, что уголовное дело против него, после того, как он несколько раз отказался от различных взяток и продолжил борьбу с контрабандистами, организовали высокопоставленные контрабандисты с помощью руководителей силовых ведомств Приморья.
По информации, опубликованной в интернете, заказчиками уголовного дела выступили:
1. Участники ВЭД (Находкинская группа Хе - Бастракова -Пятигорца - Сырцова - Романова - Тыщенко - Тищенко -Крюкова и Владивостокская группа Лысака - Иванова - Павлова - Хмеля - Мязя), создавшие и курирующие основные каналы контрабанды.
2. Представители силового блока ФТС и ДВТУ, непосредственно реализующие функции "крышевания" - Завражнов И.А., Мурашко С.Н., Литвинов И.И., Гаврилов В.О., Римский А.А. (все кадровые сотрудники ФСБ).
3. Представители администрации Президента, ФСБ в Москве, осуществлявшие политическое обеспечение, возможно, из-за дезинформирования о реальной ситуации.
Организатором фабрикации стал бывший начальник УФСБ по Приморскому краю Алешин Ю.Н..
(Со слов "заказчиками выступили" до "Алешин Ю.Н." - цитата. Прим. "ЗР")
Приговор занимает несколько сотен страниц и его чтение может растянуться на несколько дней, утверждают специалисты.
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