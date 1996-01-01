В Японии просят туристов не подставлять гейшам... подножки

Власти Киото обеспокоены поведением туристов, которые занимаются "фотоохотой" за гейшами и майко (гейшами-ученицами), сообщает The New York Times. Туристы, поджидающие гейш у чайных домиков, говорят: "Гейши уникальны, в то время как современная японская культура по большей части представляет собой смесь заимствований из-за границы", - отмечает корреспондент Мики ТАНИКАВА.

Но майко и местные жители жалуются, что ради снимков туристы устраивают форменные засады: иногда преграждают девушкам дорогу, дергают за рукава и даже нечаянно сбивают с ног. Между тем гейш во всей Японии насчитывается не более двух тысяч, сообщает издание. Турбюро Киото разместило на своем сайте предостережение на английском языке: "Пожалуйста, уважайте право майко на частную жизнь, не ходите за ними по пятам и не прикасайтесь к их кимоно". Местная общественная организация недавно стала организовывать патрули, которые охраняют майко от назойливых иностранцев. Ее глава Рикия Ямамото сообщил изданию, что туристы, гоняясь за майко, подвергают их жизнь и здоровье опасности, так как девушки ходят в деревянных туфлях на высокой платформе.

Майко и другие местные жители сетуют, что иностранцы воспринимают весь район Гион, сохранивший традиционный стиль, как громадный тематический парк. "Майко не разыгрывают спектакль для туристов. Как правило, встреченные на улице девушки торопятся к клиентам или обратно", - пояснил Ямамото.

Преподаватель отделения туризма Юдзи НАКАНИСИ полагает, что проблема обусловлена разницей в мировоззрении: "Для японцев туризм - это осмотр исторических достопримечательностей, а иностранцы интересуются жизнью и обычаями народа", сообщает Inopressa.Ru.