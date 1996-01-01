Размер пошлины за восхождение на Гималаи заметно снизился

Министерство туризма Непала на 50% снизило плату за восхождение на горные пики Гималаев. Этот шаг властей уже привел к увеличению потока иностранных туристов в Непал.

Останавливаться на достигнутом чиновники не собираются, и на следующий зимний сезон скидка на восхождение установлена уже в 75%. На территории Непала расположено 326 пиков, включая восемь из 14 высочайших на планете. Для восхождений они открыты круглый год, однако установленная непальскими властями плата - от $500 до $25 тыс. - за возможность покорить ту или иную вершину была слишком высокой для большинства альпинистов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, уменьшение платы на 50% в текущем осеннем сезоне было вызвано существенным снижением туристического потока. Новое снижение цен, на этот раз - на 75%, намечено к началу зимы.