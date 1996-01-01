Пьяным туристкам в туфлях будут бесплатно выдавать сланцы

Администрация британского курорта Торбей потратит 30 тыс. фунтов из средств налогоплательщиков на бесплатные резиновые шлепанцы для женщин, которые переберут с алкоголем и не смогут возвращаться домой на высоких каблуках. Инициатива финансируется Министерством внутренних дел страны.

Полицейские будут прогуливаться по пляжам с мешками шлепанцев и раздавать их особам, которые с трудом держатся на ногах, пишет The Times. На резиновых тапках будут напечатаны предостережения о вреде алкоголя и лимите его употребления. Гражданская организация "Союз налогоплательщиков" называет эту схему "идиотской тратой денег". Однако посетители курорта отнеслись к ней с восторгом, сообщает Prian.Ru.