Безработных в Приморье все меньше

В Приморском крае наметилась позитивная тенденция снижения уровня безработицы. Только за неделю он уменьшился с 3,6% до 3,5%.

Как сообщили в Управлении государственной службы занятости населения края, на 547 человек в крае стало меньше безработных. На сегодняшний день их количество составляет 39397 человек. Банк вакансий за аналогичный период пополнился на 890 рабочих мест - в службах занятости зарегистрировано 37638 предложений от работодателей.