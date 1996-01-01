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Страна не для потомков
На экономическом форуме в Петербурге президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал россиян активнее менять род занятий и место жительства ради будущего детей. Между тем россияне верят в это будущее все меньше: 35% опрошенных порталом SuperJob родителей не видят для своих детей достойных перспектив на родине, и с кризисом это почти не связано.
27 апреля - 4 июня 2009 года исследовательский центр портала SuperJob.ru задал 3800 экономически активным россиянам, имеющим детей, вопрос: "Гражданство какой страны вы предпочли бы для своих детей?" 56% опрошенных предпочли бы, чтобы их дети имели гражданство России. Но 22% респондентов желают детям гражданства любой из западноевропейских стран, где есть социальные гарантии и стабильность.
В списке предпочтений впереди других выступают Австрия, Германия, Швеция. "В России стало страшно жить, - говорят они. - Для наших детей здесь нет перспектив". 6% согласны на гражданство любой страны ЕС, включая восточноевропейские. О паспорте США для детей мечтают лишь 4% россиян. 3% хотят для детей гражданства любой страны, кроме России. Здесь "нет условий для развития детей, образование все хуже и хуже, в нормальную школу надо записываться с рождения, медицина платная, армия спилась, ни один вопрос не решается без взятки", - поясняют они. В России "не было, нет и не будет достойной жизни для порядочных людей". Еще 9% затруднились ответить.
Причины родительских страхов очевидны. 1 июня, в День защиты детей, спикер Совета Федерации Сергей МИРОНОВ напомнил, что в России около 2,5 млн бездомных детей, 2 млн детей регулярно подвергаются избиению родителями, 50 тыс. таких детей убегают из дома, 25 тыс. из них исчезают навсегда. Родители большинства из полумиллиона детей-инвалидов не имеют средств на их лечение.
Подавляющее большинство, почти 70% российских семей, сталкиваются с дефицитом детских садов, столько же не имеют средств дать своим детям даже профессионально-техническое образование. "Это повод задуматься, так ли многого за восемь лет нефтяного изобилия добились государство и общество", - заметил он.
В комментариях респондентов не сквозит желание лично поучаствовать в изменении российской жизни к лучшему - фатальная пассивность и эскапизм. "Даже патриотически настроенные респонденты признают, что страна некомфортна для проживания их детей, - отмечает глава Центра политической конъюнктуры Константин Симонов. - Это напоминает патриотизм наших чиновников и бизнесменов, дети которых учатся и живут в Лондоне. Разница между элитами и массами - в возможностях, а не в установках".
Кризис если и повлиял на уровень патриотизма россиян, то незначительно, считает замдиректора Института социальных систем Дмитрий Бадовский. "У людей глубокие мотивы: качество образования, здравоохранения, возможность подняться по социальной лестнице, - говорит он. - Год назад решать эти проблемы помогала сравнительная доступность денег, сейчас их нет".
Впрочем, пассивность респондентов во многом диктуется постановкой вопроса. "В марте на вопрос, готовы ли вы переквалифицироваться и сменить род деятельности, до 70% тех же россиян ответили утвердительно", - напоминает г-н Бадовский. Правда, условий для такой готовности мало. "20% населения России, крупнейшей в мире страны, живет в Москве, - напоминает г-н Симонов. - Живет с ощущением, что ехать больше некуда".
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