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Последний парад наступает

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К концу 2009 г. из воинских частей в Приморье будет уволено 9,5 тыс. военнослужащих и вольнонаемных. Однако, по прогнозам специалистов Управления службы занятости населения по Приморскому краю, роста безработицы это не вызовет.

"Мы провели анкетирование среди военнослужащих и вот какую картину получили, - рассказывает заместитель начальника УГСЗН по Приморскому краю Наталья БАЛАКИРЕВА. - Из 9,5 тыс. человек лишь 1,4 тыс. планируют остаться в Приморье. Всем им будет предоставлена возможность получения гражданской специальности.

Более того, если военнослужащий захочет получить специальность, которая очень востребована на рынке труда, то на это могут быть использованы средства из краевого бюджета - соответствующее распоряжение дал губернатор края Сергей ДАРЬКИН. На сегодняшний день такое желание изъявили 155 человек. Так что роста безработицы мы не прогнозируем - в 1998 г. сокращения были более значительными, но большая часть демобилизованных покинула Приморский край".

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