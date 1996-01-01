Мертвые души эпохи кризиса

Кризис - новые возможности. Именно такими словами сегодня стараются взбодрить наше население многие психологи. Может, это и так, но работники, трудящиеся в частных компаниях, дружно взвыли. Стремительное сокращение рабочих мест в частном бизнесе проходит и в Приморском крае. Бах, и нет отдела маркетинга в трех крупных уважаемых компаниях. Бах, и в еще одной крупной компании отдел логистики сокращен с 10 до 2 человек. Бах, и часть персонала магазина ищет себе новое место за прилавком...

"Наконец-то научились считать издержки. Давно пора. Кризис почистит те компании, которые не сумели перестроиться. Ведь наступила эра продукта, который будет отвечать нормальным запросам потребителя. А то часть бизнеса настолько "оборзела", что на зарплату кредиты в банках брала", - утверждает один из моих знакомых специалистов по консалтингу.

Я с ним согласен. Такой бизнес очень сомнительный. А сомнительного бизнеса у нас очень много. Вот поэтому новости компаний напоминают сводки боевых действий. Рвет везде. Где-то оправданно, где-то не очень. Но бизнес стоит. Воет, но стоит. А то, что высококвалифицированные специалисты, офисная плесень, и простые сотрудники получили уменьшение зарплаты в 3-4 раза, по большому счету никого не волнует.

"Пусть почувствуют, как мы, бедные люди, живем", - шутит мой друг, работающий на государственной службе. Его шутка - продолжение нашего давнего диалога о том, где лучше работать. Раньше, получая зарплату в 20 тыс., он ругал государство. Теперь его хвалит. При этом, когда "хаял", он четко знал, что работает в день не более 2-3 часов. А часов 5 просто листает журналы. "Как платят, так и работаю", - повторял мой товарищ.

Теперь он воодушевлен. Оказалось, что в его государственной службе будет еще одна ставка. Начальник его вроде как выбил. Правда, работать будет один. И работать будет по прежней схеме. Чай, журнал, что-то сделал, если работа есть. Если нет, домой пораньше. А зарплата увеличится пусть не в два раза, а в полтора. Ведь начальник не зря старался.

Порадовался я за друга, но как-то намекнул ему, что нехорошее это явление, когда страна в кризисе. И услышал, что мертвые души у нас везде. Поэтому страна не обеднеет. Полный список организаций я не буду перечислять. Но, замечу, он внушительный.

И фраза "страна не обеднеет", очень меня затронула. Может, потому, что дома меня редко видят, по причине моей занятости на работе. А может, во мне зависть проснулась. А может, просто злоба, на тех, кто успешно эту страну развивает.

"Я с работы могу уйти даже в 12 часов. А если не хочется ходить, то вообще не хожу", - рассказывала другая знакомая, работающая в научном институте. "А что делаешь? - спрашиваю. "Да течения Амурского залива изучаю. Платят, правда, гроши, всего 18 тысяч", - обижается она.

В том, что таких работников - пруд пруди, никто не сомневается. Мы их каждый день видим. Они даже в частных компаниях еще остались. А про государственную службу и говорить не надо. Обидно только, что государство на это закрывает глаза. А совсем страшно, что ментальность людская разворачивается в эту сторону. "Я хочу пойти на государственную службу, потому что там стабильно платят", - говорят вчерашние выпускники высших учебных заведений. И скромно добавляют, что и работать там вроде совсем не в тягость.

Есть еще один нюанс, на котором я остановлюсь. Это госкомпании. То есть акционерные общества, которые по своей сути являются государственными компаниями. Там про издержки даже не слышали. Офисы в очень дорогих и очень престижных районах города. В кабинетах некоторых руководителей можно играть в мини-футбол. Кто сомневается, я следующий раз посчитать могу, сколько квадратов они занимают и в какие деньги обходится рыночная аренда подобных помещений, в сравнении с тем, сколько стоит офис в собственности. Даже таблицу могу составить. И уверяю вас, что суммы будут астрономические.