Циклон привел к ЧС в Тернее

В Тернейском районе - настоящая чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей, обрушившихся на север края 10-12 июня. В реках Серебрянка и Вилка Тернейского района наблюдается резкий подъем воды.

Из-за разлива рек в п. Терней поврежден мост по ул. Тополиная аллея, подмыт мост по ул. Партизанской. Движение по мосту перекрыто. Затоплены подъездные пути к жилым домам на нескольких улицах поселка, находящихся в низине. До фундамента подтоплены 24 частных дома, где проживают 72 человека. Разлившиеся речные воды повредили 3 опоры линий электропередач. В итоге были обесточены 18 домов частного сектора. В п. Пластун из-за разлива рек подтоплены подвалы 3 двухэтажных домов. Во избежание короткого замыкания электричество в них отключено.

На 59 км автодороги Терней-Рудная Пристань вода стала переливаться на дорожное полотно, из-за чего было приостановлено движение пассажирского и большегрузного транспорта, в том числе транзитных автобусов из Владивостока. Движение легкового транспорта осуществляется по понтонному мосту.

Сотрудники МЧС РФ на моторной лодке добрались до устья реки Серебрянки и провели работы по прорыву участка устья реки для увеличения ее пропускной способности. В результате проделан канал глубиной 1 м и шириной более 6 м. Водяной поток из реки увеличен. Администрации местных сельских поселений организовали подсыпку и укрепление мостов скальной породой. Для этих работ выделено 2 самосвала и экскаватор.