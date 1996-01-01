Русский язык в Приморье сдали в среднем на 50 баллов

8 июня государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) утвердила протоколы Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по русскому языку в Приморском крае, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского Края.

При проходном пороге по России в 37 баллов, средний балл в Приморье - 50,56. 8 июня в Приморье сдавали ЕГЭ по иностранному языку. Результаты будут известны не ранее 14 июня.