ЭГО предков

Как сделать это время более комфортным для взрослых и детей? Об этом корреспондент «Известий» беседует с заведующим кафедрой возрастной психологии психологического факультета МГУ, автором книг по психологии развития, профессором Андреем Подольским.

- Можно ли настроиться самому и настроить ребенка так, чтобы стресс был меньше?

- Если глобально, то время экзаменов - это проверка всех воспитательных усилий родителей, тех взаимоотношений, которые им удалось выстроить с ребенком. Для хорошего родителя важнее всего, нормально ли идет развитие ребенка, каково его психоэмоциональное состояние, а не его сами по себе формальные успехи. Из отличных отметок и грамот благополучия его жизни не получится. И если ребенок это знает, понимает, что для родителей главное не отметки, а его благополучие, то он и экзамены сдает спокойнее, и результаты, как правило, лучше.

- Родители часто усиливают эмоциональное давление, пугают возможностью неудачи, избыточно контролируют детей. Поможет ли это или лучше доверять им самим?

- По содержанию контроль необходим, но по форме он должен быть минимизирован. Ребенок должен чувствовать себя самостоятельным, знать, что решения принимает он и сам отвечает за них. Но приведу пример. Мы проводили исследования в 7-х, 9-х и 11-х классах двух школ подмосковного города. Первой была гимназия, куда попали особо подготовленные дети «особых» родителей, вторая - обычная средняя школа. Мы выявили полное преимущество гимназистов по интеллектуальному развитию, самосознанию и социальной компетенции. И полный их провал по психоэмоциональному благополучию, причем самое плохое состояние было у гимназисток 11-го класса. Даже в тех семьях, где не было прямого психологического давления родителей, у девушек был ярко выраженный страх не оправдать их ожидания. Особенно если дочка где-то задержалась, а мать переволновалась и в сердцах «бухнула»: я столько денег на репетиторов истратила, а ты гуляешь, только попробуй не поступи! В этом возрасте и не таких слов достаточно, чтобы у ребенка развился невроз.

- И это может как-то сказаться в ходе экзаменов?

- Несомненно. Все что угодно может быть - полный ступор, нервный срыв и т.п.

- Часто подростки предпочитают готовиться вместе, а родители возражают.

- Когда это не повод просто похихикать, повеселиться, а серьезная работа, то групповая подготовка эффективнее. Чтение готового конспекта вслух - то, что в психологии называется громкая социализованная речь. Озвучивают обычно по кругу: один читает начало, второй разъясняет термины, третий углубляется в подробности и т.п. Подготовить ответ на любой экзаменационный вопрос - максимум полчаса, отработка его - час, и это только вначале. Дальше все будет ускоряться. Ведь сначала вы работаете на свое мышление и память, а потом они работают на вас.

- Подростки в силу возрастных особенностей нередко конфликтуют с родителями, грубят, избегают общения. Во время экзаменов конфликтовать не хочется, а что тогда делать?

- Это ситуация, скорее, характерная для периода подросткового кризиса - 13-15 лет, у старших подростков такое бывает редко. В психологии есть понятие «естественная амнезия», когда из памяти выпадают огромные куски жизненного опыта. Это относится и к периоду подросткового кризиса. Человек в это время настолько погружен в страшные вопросы - кто я, какой я, где мое место в обществе? - что часто бывает довольно ершист. Позже этот период напрочь стирается из памяти, и все взрослые абсолютно уверены, что они были ангелами во плоти, хотя на самом деле они этот период тоже прошли.

- А как помочь ребенку преодолеть этот период?

- Если у родителей есть такт и культура, они смогут окружить ребенка такой заботой, что ему и не надо будет ершиться. Если есть доверительность, если родители создали условия для того, чтобы он обращался к ним со своими проблемами, то ничего страшного не произойдет. А вот если при первом проявлении кризиса ты уже запретил, наорал, наказал, то ничего хорошего тебя в будущем не ждет. Сдержитесь - на аффекте любой конфликт решать бессмысленно. Позже вполне можно поговорить, обсудить: почему так получилось, у нас же не принято повышать голос? Если в семье принято интеллигентное подшучивание, можно изобразить, как это выглядело со стороны, только сделать это необидно.

- А если не реагировать на грубость, не станет ли это нормой?

- Когда говорите с ребенком о проступке, то и оценивайте его действия, поступок, но не его самого. Вы же не Господь Бог. Одной такой оценкой вы можете раз и навсегда испортить отношения, и их уже никогда не удастся восстановить. И тогда не удивляйтесь, что, как только ребенок станет более или менее самостоятельным, вы будете перезваниваться раз в две-три недели - и все.

- А если экзамен сдан неудачно - какова должна быть позиция родителей?

- Накануне нужно договориться: ты хорошо подготовлен, у тебя были серьезные успехи по этому предмету, но мы все живые, все люди, и на экзамене может быть все что угодно. Отметка не есть твоя характеристика. Есть жизнь во всем ее богатстве, и по сравнению с ней отметка - ничто. Правильная реакция на неудачу - это поддержка, а не слезы и не обвинения. Как теперь принято выражаться, «не кошмарьте» ситуацию.

- Может быть, накануне важно еще проговорить и запасные варианты: если результат ЕГЭ будет недостаточным для поступления в вуз, попробуем в другой или в лицей и т.п.?

- Однозначно надо. Главное, договориться: это не трагедия в любом случае, мы живы-здоровы, мы друг друга любим и поддерживаем - и это самое главное. Если вытащить из подсознания ребенка обращение к эмоциональному предвосхищению неудачи: «а что скажет мама, если «тройка», как отреагирует отец?», то на экзамене ему будет намного спокойнее.

- Порой выпускной период совпадает с бурями первой любви. Надо учиться, собраться, а у сына или дочки лишь любовь на уме. Что делать в такой ситуации?

- Все то же - разговаривать. Ключевой момент в отношениях с взрослым ребенком - уважение к личности. Он никогда не был и не будет вашей собственностью. И помнить, что ваше главное благо - это счастье и благополучие ребенка, а не реализация ваших амбиций.