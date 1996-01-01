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Все пляжи оснащены... памятками
С 1 июня открыт купальный сезон, а в городе, по сути, нет цивилизованных мест, где можно отдохнуть. По всей видимости, и не будет, по словам заместителя главы Владивостока Леонида Коковкина, по крайней мере, до 2012 года, сообщает корр. РИА PrimaMedia.
Информацию о ситуации, сложившейся с пляжными зонами и зонами отдыха различных ведомственных принадлежностей во Владивостоке, заслушали депутаты Думы города на заседании комитета по городскому хозяйству. Перед уполномоченным органом была поставлена задача – провести инвентаризацию пляжей, выяснить, кем арендуются пляжи и в каком состоянии они находятся.
- Задача выполнена в полном объеме, - сказал Леонид Коковкин. – Кроме того, была разработана Памятка об общих требованиях к организации мест массового организованного отдыха и мест массового организованного купания граждан, которая является обязательной к исполнению арендаторами пляжей.
Формально места летнего массового отдыха граждан разделены на 30 участков, среди которых пляжи в бухтах Лазурная, Три поросенка, Патрокл, Федорова, Тихая, Соболь, Щитовая, Стеклянная, на станциях Санаторная, Океанская, Седанка, Чайка, Вторая Речка, Моргородок, в районе мыса Кунгасный, Спортивной гавани, улицы Верхнепортовой, Змеинки. Многие из них находятся в долгосрочной аренде у предпринимателей, но всем придется выполнять требования Водного кодекса РФ, Роспотребнадзора, общие требования пожарной безопасности, государственной инспекции маломерных судов МЧС России, соблюдать правила торговли. После многочисленных и регулярных проверок администрации Владивостока, на большинстве пляжей, наконец-таки, начали убирать мусор и установили туалеты.
Депутатов заинтересовало, правомерны ли действия предприимчивых дельцов, которые сейчас оккупировали все побережье, установив шлагбаумы и фиксированную таксу за возможность отдохнуть на лоне природы.
- Нужно четко понимать, что плату могут взимать за определенные услуги, к примеру охраняемую парковку, - пояснил Коковкин. – Но и к парковке есть свои требования – она должна быть не гравийная, а асфальтированная или же уложена плиткой. Только на Шаморе и на Патрокле есть специализированные стоянки, удовлетворяющие этим требованиям. В других случаях просить деньги за парковку нет оснований. Специалисты управления по исполнению законодательства регулярно ездят по пляжам и выписывают протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Штрафы в тысячу рублей таких дельцов не пугают, уже через несколько часов после отъезда контролирующего органа вновь выставляется шлагбаум. В таких случаях специалисты рекомендуют не платить, а вызывать наряд милиции для составления протокола.
Пока же заботит то, что многие пляжи по требованию Роспотребнадзора даже не могут быть использованы для купания. Разрешенными являются лишь пляжи на Санаторной и в бухте Шамора. В остальных местах массового организованного купания граждан необходимо установить аншлаги с предупреждением: «Купаться запрещено».
- Пока очистные не будут построены, купаться владивостокцам негде, - заметил Леонид Коковкин. – Так что все надежды на 2012 год. Строительство очистных сооружений начато и к саммиту АТЭС будет завершено.
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