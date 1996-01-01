Арон Стоник: «Хочу прожить 100 лет»

При встрече мои друзья и знакомые желают друг другу «лет до ста расти». К сожалению, мы весьма далеки от исполнения таких пожеланий...

Возраст на глазок

В следующем году мне исполнится 100 лет, хотя по документам я на два года моложе. Об этом мне неоднократно напоминали родители, чтобы сам не позабыл. Дело в том, что в органах загса не оказалось записи о моем рождении. И когда пошел в школу, потребовалась метрика. И в ЗАГСе определили мой возраст на глазок. Был я маленьким, и родителям не поверили, что я родился 12 июня 1910 г., записали 1912 год.

После моего официального 90-летия добрые друзья напоминают, что хотят меня поздравить с вековым юбилеем, да и самому хочется дожить до этого. Состояние же здоровья вызывает на сей счет явные опасения. Поэтому и решил я 12 июня будущего года отметить свой действительный вековой юбилей, если доживу, конечно.

С 2008 г. городская дума Владивостока приняла решение платить всем столетним гражданам города ежемесячное пособие в 5000 руб. Но не подумайте, что претендую. Ни в коем случае! Честно говоря, особо в них не нуждаюсь, так как, кроме 10000 руб. пенсии, получаю еще столько же как Почетный гражданин Владивостока. Просто хочется еще раз повидать всех друзей. Тем более в полном разуме и, как видите, мое журналистское перо все также точно. Вот и решил 12 июня 2010 г. отметить свой фактический столетний юбилей.

Мое богатство

В эти дни часто оглядываюсь назад, вспоминаю юность, молодость, зрелость и старость и прихожу к выводу, что в этой жизни оставил неплохой след. Честно служил своему Отечеству, людям и оставил очень хороших детей, внуков и правнуков.

Сыну Валентину 67 лет. Это видный ученый-биохимик, действительный член Российской академии наук, работает директором Тихоокеанского института биоорганической химии, дважды переизбран на этот пост, ежегодно по несколько раз выступает с научными докладами на российских и зарубежных конференциях. Возглавляемый им институт является одним из ведущих на Дальнем Востоке.

Дочери Юлии 62 года, она доцент ДВГУ. Родилась в Китае, в г. Порт-Артур, где я проходил военную службу и возглавлял газету «Порт-Артурец». Она избрала себе профессию преподавателя китайского языка и теперь ездит в Далянь вместе со студентами на языковую практику. Она влюблена в великий китайский народ, готова часами рассказывать о его удивительном трудолюбии и замечательных традициях, верой и правдой служит на преподавательской ниве.

Мне тоже не стыдно вспоминать прожитые годы. С первого до последнего дня Великой Отечественной с оружием в руках защищал свою Родину. Награжден четырьмя орденами и 40 медалями. До сих пор занимаюсь журналистикой и принимаю участие в общественной жизни. Являюсь членом краевого Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Мне очень приятно, что в преклонном возрасте продолжаю трудиться во славу любимой Родины и коммунистической партии, в рядах которой нахожусь 79 лет.

Боль мирного времени

Мог бы и сейчас приносить больше пользы, если бы не получил в 2004 г. тяжелую травму. Обидно. Шел себе по тротуару, где стоял легковой автомобиль. Когда переступал с ноги на ногу (конечно, медленно), водитель неожиданно включил заднюю скорость и столкнул меня на проезжую часть улицы. Я сломал ногу и сильно вывихнул плечевой сустав. Перенес тогда четыре операции.

Врачи предупреждали супругу, что без костылей вряд ли смогу ходить, а журналиста, как известно, ноги кормят. Хорошо, что сохранил память и способность работать на компьютере (освоил я его 10 лет назад). А потому решил, пока прикован к кровати, написать небольшую книжку воспоминаний о работе во фронтовой газете. Такая книжка под названием «Это нужно не мертвым. Это надо живым» была издана в 2006 г. В ней я попытался поведать о славных делах военных корреспондентов. Это вторая книжка. За пять лет до того времени уже вышла в свет моя первая книга «70 лет в журналистике».

На ноги я встал, а тут меня настигла новая беда. На обоих глазах созревает катаракта, я теряю зрение. Решил прооперировать один глаз. Но в моем возрасте врачи отказываются оперировать без заключения врачебной комиссии. Пока она отказывается дать согласие на операцию. Но я не теряю надежды, что такое согласие она все же даст. Сам же готов пойти на несомненный риск.

Священный долг

Всегда был убежден, что священным долгом каждого гражданина, как сказано в нашей Конституции, является защита Родины. С досадой и возмущением читаю об уклонении от воинской службы некоторой части молодежи. Сам я в первые же дни после вероломного нападения гитлеровской Германии отказался от отсрочки призыва на военную службу, как того просили дирекция и партком - я возглавлял 3-тысячную комсомольскую организацию оборонного завода «Баррикады». Позже отказался и от брони, согласно которой не подлежал призыву на военную службу, поскольку уже был первым секретарем Владивостокской городской комсомольской организации. Ушел в армию, вернее, на фронт.

Когда начались боевые действия против империалистической Японии, я служил на Тихоокеанском флоте и работал в газете «Боевая вахта». Мне с большим трудом удалось получить командировку в знаменитую Сейсинскую десантную операцию. Все сотрудники «Боевой вахты» буквально рвались на фронт, а газета выходила ежедневно, и кому-то непременно приходилось корпеть над ее выпуском в стенах редакции. Такую миссию возложил на меня главный редактор капитан первого ранга Павел Пащенко. Оставаться в редакции, когда шли бои, в которых наш флот принимал активное участие, я не хотел. Многократно ходил к главному редактору. Просил, требовал отправить меня на действующие корабли и части. Узнав, что готовится крупная десантная операция, в которой будет участвовать вся 13-я бригада морской пехоты, я снова пошел к главному редактору и получил очередной отказ. Не помогли ссылки на боевой опыт, полученный мной на Западном фронте, в частях, где воевали тихоокеанцы. Это он использовал в качестве аргумента для отказа.

– Поимей совесть, – говорил он, – ты повоевал на фронте, дай понюхать пороху своим коллегам, вынужденным все военные годы служить далеко от боевых действий.

До выхода в море большого десанта оставались считанные часы, когда я снова пришел к редактору. Просил, умолял послать меня на эту операцию. Редактор с досадой и даже со злостью произнес:

– Черт с тобой, подпишу тебе командировку в Сейсинскую десантную операцию.

Но к тому времени в бухту Новик, где формировался десант, уже отправился последний катер. И все-таки я нашел оказию и успел попасть на сторожевой корабль «Вьюга», которым командовал мой старый сослуживец. Кстати, за участие в этой операции меня наградили орденом Красной Звезды…

Пишу об этом не геройства ради. Мой поступок был вполне типичным в военные годы. Просто мне странно и непонятно нежелание и неготовность молодых ребят сегодня служить в армии…

В строю

А мне больше мужества потребовалось сегодня. После тяжелой травмы и перенесенных операций, мне удалось обмануть судьбу и встать на собственные ноги. Я начал ходить, вопреки прогнозам врачей. Увы, их прогноз оправдался позже, и вот уже второй год я с трудом хожу на костылях. Но что особенно важно для меня, продолжаю писать статьи и свою журналистскую деятельность. Выручает Интернет, который дает возможность получать самые различные цифры и факты для материалов. Есть над чем размышлять и что анализировать, делая доступным для читателей.

Безмерно радуюсь, что живу полноценной жизнью. Испытываю глубокое удовлетворение от поистине всенародной благодарности нынешних россиян павшим и живым ветеранам той войны. Сейчас, когда началась подготовка к 65-й годовщине Великой победы, с глубоким волнением перечитываю полученные поздравительные письма президента страны Дмитрия Медведева, губернатора края, мэра Владивостока, руководителей ветеранских организаций. Читаю и радуюсь, сколь высоко оценен ратный и трудовой подвиг участников войны.

Большое удовольствие доставляют многочисленные телефонные звонки. Звонят не только друзья и знакомые, но и те, кому журналистским словом помогал решать обыкновенные житейские проблемы, а таких за 70 лет в журналистике сотни. Одним помогал в улучшении квартирных условий, другим – в получении медицинской помощи или места в детском садике. Ходил, хлопотал, писал в газету. И они долго помнят об этом. В последний День победы мне позвонила по телефону и поздравила с праздником бывшая медицинская сестра Татьяна Тартищенко. Я помню ее, помню, как разбирался с ее жалобой и даже опубликовал критическую статью по поводу неправильного назначения пенсии, когда не учли ее стаж на корабле. После этого районный суд рассмотрел ее исковое заявление и принял решение повысить ей пенсию. И вот она благодарила меня за содействие.

И я хочу сказать: старость – это не только тяжелое бремя, когда постоянно болят ноги, слепнут глаза. Старость – это память. А память – это мудрость, период, когда человек может и должен оглядываться назад, гордиться или огорчаться своим прошлым. Я горжусь своим прошлым и счастлив настоящим…

Доброго вам здоровья, благополучия и дожить до 100 лет!

Журналист-долгожитель Арон СТОНИК, фронтовик, Почетный гражданин Владивостока.