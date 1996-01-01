Дающие кровь

Единственный в Приморье американский аппарат для выделения из крови клеток, тромбоцитов и лейкоцитов без наличия расходных материалов – просто кусок железа или как пушка без снарядов. Именно такая дикая ситуация сложилась сегодня на Краевой станции переливания крови, «вооруженной» этим чудо-агрегатом стоимостью в 1 млн 300 тыс. руб.

Запас одноразовых «расходников», поставляемых при продаже аппарата, закончился на этой неделе. На его пополнение у Службы крови нет средств: один «боекомплект» стоит 12 тыс. руб. Между тем каждый день необходимо два-три таких «расходника».

Этой невеселой новостью накануне Всемирного дня донора крови, отмечаемого 14 июня, с «ЗР» поделилась заведующая донорским отделом, врач-терапевт Анна ГРИНБЕРГ.

«Голубая кровь» - дорогое удовольствие

Основные потребители «отфильтрованных» тромбоцитов и лейкоцитов - пациенты детского онкогематологического центра, родильные дома и отделения реанимации больниц города и края. Без них они обречены.

Между тем, по словам Анны Яковлевны, ситуацию драматизировать пока излишне. Те же тромбоциты можно получить из крови иным, «дедовским», методом и на другом оборудовании, что, кстати, и будут сейчас делать сотрудники Службы крови. Но этот метод неэкономичен и менее эффективен. Если суперсовременный «американец» работает по принципу «один донор - один пациент», то прежний метод выделения клеток дает такой результат только после забора крови у пяти доноров!

Что же касается самих доноров, то во Владивостоке желающих сдать кровь меньше не стало. Ежедневно в Службу крови приходят 60-80 человек. Правда, доноры сейчас не толпятся у здания Краевой станции переливания крови на улице Октябрьской, 6, как это было в советские времена, когда на сдачу крови ходили, можно сказать, по зову сердца, заводами, цехами, студенческими группами, воинскими частями и просто компаниями. Каждый донор получал два дня отгула и плитку шоколада для восстановления жизненных сил.

Раньше специалисты Службы крови планово выезжали прямо на предприятия и там обслуживали доноров. Только на одном Дальзаводе в день сдавали кровь до 600 человек! С развалом мощных производственных структур рассыпалось и организованное донорство.

- Сегодня директора различных ООО не заинтересованы, чтобы люди ходили сдавать кровь. Человека нет на работе, а ему этот день или два надо оплачивать согласно новому Закону РФ «О донорстве крови». И такая ситуация по всей стране! В законе написано, что руководители учреждений должны поощрять донорство, а на деле получается наоборот, - рассказывает Анна Гринберг.

Не так давно в Службу крови позвонил отец молодого донора и рассказал, что хозяин компании, где работает его сын, грозится уволить парня, если тот не прекратит сдавать кровь. Грозный босс, помешанный на деньгах, не понимал, что все мы ходим под Богом. И случись беда, даже самые большие деньги не заменят кровь нужной группы и определенного резуса, которой может не оказаться в «копилке» Краевой станции переливания крови. Такого ЧП, правда, еще никогда не было.

У специалистов Службы крови нет такого понятия, как «редкая группа крови». По словам Анны Яковлевны, редкой может оказаться кровь той группы, которой во время «Ч» не окажется под рукой. Да, сейчас очень много кровозамещающих жидкостей, но, во-первых, «голубая кровь» не заменит полностью кровь натуральную. Во-вторых, применение вместо крови синтетических составов - очень дорогое удовольствие.

Беда сближает

- Нельзя сказать, что сегодня с донорством в крае все плохо. Общее количество доноров в сравнении с 2007 годом увеличилось на 32,8 %. В основном кровь сдает молодежь. Активные доноры - студенты ВГУЭС, ДВГУ, ДВГТУ и других вузов Владивостока. Курсанты МГУ вообще приходят к нам кубриками! Среди коллективных доноров-передовиков компании «Ратимир» и «Пивоиндустрия Приморья». Если складывается ситуация, когда срочно нужна кровь, мы обращаемся к воинским частям. Активно нам помогает УВД края. Слава Богу, мы давно уже к ним не обращались. Не было необходимости, - говорит Анна Гринберг.

По словам заведующей донорским отделом, Владивосток - очень отзывчивый город. Когда случился пожар в помещении одного из отделений Сбербанка, люди буквально оккупировали Службу крови. От желающих сдать кровь не было отбоя. Такая же ситуация была, когда тряхнуло Нефтегорск и когда наши «собровцы» воевали в Чечне. Беда сближает.

Сегодня в крае 5700 «Почетных доноров». Поговаривают, что доноры крови якобы получают большие деньги, это не так. Донорство - дело добровольное и бескорыстное. Из 20 тысяч доноров Приморья только 5% сдают кровь на платной основе. Остальным донорам при безвозмездной сдаче крови выплачивается 300 рублей в качестве компенсации за питание. И еще предоставляется справка на два дня оплачиваемых на производстве отгулов.

Когда верстался номер

Как стало известно «ЗР», у Службы крови нашлись спонсоры, купившие несколько комплектов расходных материалов для американского аппарата для выделения из крови клеток. Спасибо этим людям, пожелавшим остаться неизвестными, давшим обреченным больным шанс на будущее! Но «расходников» так мало, а больных так много…

Краевая станция переливания крови приглашает жителей Владивостока и края 15 и 16 июня на коллективную сдачу крови в честь Всемирного дня доноров крови. Прием доноров с 8.30 до 12.00. При себе иметь паспорт. Тел. для справок: 45-93-77, 45-93-14.