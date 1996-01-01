Президент «Одноклассников» ушел в отставку

Президент социальной сети «Одноклассники.ру» Никита ШЕРМАН неожиданно ушел в отставку 8 июня, сообщило РИА «Новости». Причины ухода топ-менеджер объяснил агентству весьма странно, мол, отдохнуть решил, хотя возглавил сеть лишь полгода назад.

Говорят, что даже для создателя и совладельца «Одноклассников» Альберта ПОПКОВА эта новость стала неожиданной. По версии газеты «Ведомости», социальную сеть, аудитория которой - свыше 37 млн человек, будет возглавлять гендиректор «Одноклассников» Михаил КИСЕЛЕВ. Уход Шермана обсуждают в Рунете. Ведь по его инициативе «Одноклассники.ру» стали первой социальной сетью с платной регистрацией, что повлекло ее бойкот. Тем не менее бизнес-модель оказалась весьма устойчивой.

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