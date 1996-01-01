Поздравление с Днем России Виктора Ишаева, полпреда Президента РФ в ДВФО

От всей души поздравляю вас с Днем России. Этот праздник символизирует стремление людей к свободе и самостоятельности, к общенациональному единению во имя свободного, цивилизованного развития страны и лучшей жизни её граждан.

День России мы отмечаем в связи с тем, что 12 июня 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

У России славное прошлое, стабильное настоящее и прекрасное будущее. Её судьба во многом зависит от нас самих, нашей активной гражданской позиции, желания жить и работать на родной земле. Да, у нас остается немало проблем. В условиях мирового финансового кризиса мы должны работать на благо Отчества с еще большей отдачей. Только упорный труд и консолидация всех усилий способны вывести Россию из кризиса и сделать страну по настоящему великой державой.

Верю в то, что каждый из нас гордится Родиной, что вместе мы преодолеем все трудности, стоящие на нашем пути.

Пусть в вашем доме всегда будет мир, согласие и благополучие. Здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне! Успехов вам в добрых делах во имя Великой России!

Виктор Ишаев, полномочный представитель Президента

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.