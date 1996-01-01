ТОФ получит новейшие подлодки

Самые новые стратегические атомные подводные лодки типа "Юрий Долгорукий" войдут в боевой состав Тихоокеанского и Северного флотов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Сергей ИВАНОВ, сообщает сайт Минобороны РФ.

Уже сейчас на судостроительном заводе "Севмашпредприятие" в Северодвинске возводятся три подлодки этого проекта - "Юрий Долгорукий, "Александр Невский" и "Владимир Мономах". В этом году ожидается закладка четвертой субмарины.