Придет ли нам "Тэпходон"?

На Корейском полуострове тучи вновь ходят хмуро - Северная Корея взрывает бомбы и испытывает ракеты. Насколько эта военно-политическая "непогода" опасна для российского Дальнего Востока?

"Российское Приморье может быть уничтожено в одночасье!" Такие малоприятные для дальневосточников выводы за последние недели не раз появлялись в западной прессе. Поводом для этих апокалипсических заявлений стали испытания КНДР ядерной бомбы и запланированные запуски северокорейских же баллистических ракет.

Правда, практически все подобные материалы заканчиваются неизменным выводом: Россия должна резко ужесточить свою позицию по ракетно-ядерной программе Страны утренней свежести. Прокомментировать последние события, происходящие под самым боком у Приморья, мы попросили бывшего начальника Службы радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота, контр-адмирала в отставке Александра МАКСИМОВА.

- Александр Афанасьевич, в Приморье нашлось немало скептиков, которые, скажем так, не доверяют официальным заявлениям о том, что подземный ядерный взрыв в нескольких сотнях километров от Владивостока никак не сказался на окружающей среде. Что бы вы сказали этим людям?

- Грамотно подготовленный и проведенный подрыв ядерного боеприпаса под землей, конечно, особого влияния на окружающую среду не оказывает. Всё в допустимых пределах. Я имею в виду, прежде всего, изменение радиационного фона. Поэтому информации, которую распространяют гидрометеорологи и соответствующие службы МЧС, думаю, вполне можно доверять. В конце концов, счетчик Гейгера при желании можно купить в магазине и проверить обстановку самостоятельно. Но здесь есть одно "но". Подземный ядерный взрыв способен спровоцировать землетрясение, а территория Приморья, как известно, относится к сейсмоопасным.

Кстати, об этом ядерном взрыве много противоречивой информации. Американцы, к примеру, вообще заявили, что никакого ядерного взрыва не было.

- А как же показания сейсмографов и так далее?

- Нет, взрыв, конечно, был - это факт. Но американцы склоняются к тому, что это был подрыв большого количества обычного взрывчатого вещества. И реакция на этот взрыв американцев, на мой взгляд, достаточно сдержанная, что лишний раз говорит об их убежденности в своей версии. Но это, повторюсь, лишь версия.

- То есть северокорейцы могут просто блефовать?

- Я этого не исключаю. Давайте будем откровенны: сегодня у власти в КНДР находится режим, который без всякой политической риторики можно назвать тоталитарным. Страну контролирует определенная группа людей, которая вполне довольна таким раскладом. Но жизнь не стоит на месте, и даже в странах с такой, скажем так, "замороженной" системой происходят изменения. И эти изменения, похоже, не нравятся правящей верхушке Северной Кореи. А что делают в этом случае подобные режимы? Правильно. Ищут внешнего врага, раздувают военную машину и сколь угодно долгое время готовятся к маленькой победоносной войне.

Здесь весьма обнадеживающей выглядит информация о том, что лидер КНДР КИМ Чен Ир выбрал своим наследником сына КИМ Чжон Уна, который долго жил в Европе и получил западное образование, а значит, он может хотя бы поэтапно, но начать изменять северокорейскую политическую и абсолютно несостоятельную экономическую систему.

- Все это понятно, но не кажется ли вам, что игры КНДР с мировым сообществом зашли слишком далеко. Блеф блефом, но ракеты "Тэпходон" и "Ынха" уже летают и даже падают в наших прибрежных водах. Может быть, и России пора стукнуть кулаком?

- Ну стукнем, и что? Представьте, в вашу семью придет сосед и начнет вас учить, как вам жить. Да вы его тут же выставите за дверь. Поэтому наша страна совершенно разумно ставит во главу угла переговоры и пошаговое решение проблемы. Бряцание оружием и угрозы ни к чему хорошему не приведут.

- А жесткие экономические санкции, например?

- Конечно, такой стране не стоит продавать вооружение, оборонные технологии или технологии так называемого двойного назначения. Но экономические санкции часто подразумевают более серьезные шаги. Например, резкое ограничение объемов торговли. В этом случае экономические санкции вряд ли изменят меню на кухнях северокорейской элиты, а вот простой народ точно будет поставлен на грань голода. Будьте уверены, что северокорейское руководство тут же найдет виновных за рубежом и будет драть с несчастных корейцев еще три шкуры... Закрывать глаза на явные военные опасности никто не призывает, но в корейском вопросе нужен очень взвешенный подход.

- Почему западные, назовем так, партнеры откровенно подталкивают Россию к ужесточению позиции по Корее?

- Тут все просто. Западу, и прежде всего США, выгодно, чтобы на полуострове как можно дольше была ситуация нестабильности и два корейских государства находились в состоянии конфронтации. Это гарантия того, что американские базы в Южной Корее останутся надолго. А отсюда рукой подать и до России, и до Китая, и до контроля над судоходными районами Тихого океана. Россия же, наоборот, сегодня заинтересована в том, чтобы корейцы поскорее объединились. Возьмите те проекты, которые сегодня мы предлагаем корейцам: газопровод, Транскорейская железнодорожная магистраль с выходом на Транссиб. Все они будут гарантированно успешны, только когда на Корейском полуострове закончится раздрай.

- Тем не менее, на ваш взгляд, части, дислоцируемые в регионе, в случае чего способны противостоять той же ракетной угрозе? Может быть, правы американцы, призывая Россию пересмотреть договор по противоракетной обороне и создавая новые зоны ПРО под лозунгом опасностей, исходящей от так называемых стран-изгоев?

- Главной целью американских противоракетных игрищ является Россия и, возможно, Китай. Не нужно быть военным экспертом, чтобы не видеть, как американские базы по периметру окружают именно нашу страну. А нас пытаются убедить, что из Польши хорошо сбивать иранские ракеты. Ну-ну... Ни КНДР, ни Иран еще долго не будут способны создать ракетные технологии, способные нанести хоть какой-то урон США. Разовые пуски ни о чем не говорят. А выход из режима ПРО - это тот самый ящик Пандоры, который лучше было не открывать.

Что касается нашей готовности к ракетным и прочим "неожиданностям", то я бы ответил так. Бесконечная реформа военной сферы ни к чему хорошему здесь не привела, и если мы еще способны защитить свою землю, то за это надо благодарить то, что еще уцелело от Советской армии. А нашему военно-политическому руководству стоит порекомендовать более внимательно присмотреться к состоянию Вооруженных сил на своей далекой окраине. Это и без всяких Корей ясно.