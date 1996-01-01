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Из-за кризиса начальниками железнодорожных станций назначают... домашних животных

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Японии двух кошек и одну собаку официально назначили начальниками железнодорожных станций. Животные помогают местным ж/д компаниям решать финансовые вопросы, которые возникли из-за мирового экономического кризиса. Когда животные получили символическое назначение, на определенных маршрутах резко увеличилось число пассажиров.

Восьмилетний йоркширский терьер Марон в июне прошлого года приступил к исполнению своих обязанностей на станции в префектуре Ивате. Его нарядили в униформу с фуражкой, чтобы он мог при полном параде встречать и провожать пассажиров на перроне, сообщает ИТАР-ТАСС. С появлением собаки малоизвестная станция Окунакаяма-когэн стала настолько популярной, что ежедневно ее посещают около 50 туристов, которые приезжают со всех концов страны.

В префектуре Фукусима на станции Айдзувакамацу трудится "коллега" собаки кошка Басу. Ей удалось за шесть месяцев после начала работы в апреле прошлого года привлечь 28 тыс. пассажиров, что в полтора раза больше, чем обычно пользовались остановкой за этот срок. Руководство станции в один голос признает, что никогда не сможет расплатиться с Басу за ее помощь.

Однако по успешности рекламного хода далеко позади оставила всех своих коллег девятилетняя кошка Тама. Она стала первым домашним питомцем в Японии, которого назначили на пост начальника железнодорожной станции.

Это произошло еще три года назад, когда она распоряжением дирекции возглавила небольшую станцию Киси, которая работает в автоматическом режиме и без персонала на участке между городами Вакаяма и Кинокава в префектуре Вакаяма.

Только за последние несколько месяцев кошка привлекла пожертвования на сумму около 10 млн иен (более 105 тыс. долларов США по текущему курсу). Популярность Тамы настолько велика, что с марта этого года в префектуре Вакаяма в ее честь будет выпущен на маршрут специальный поезд. Основным элементом оформления состава станут фотографии японской мурки.

За свои заслуги мохнатые железнодорожные боссы в Японии носят фирменную униформу, живут в собственных комфортных офисах и получают регулярное питание, сообщает Telegraf.By.

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