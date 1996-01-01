На космодроме "Восточный" появились проектировщики

С июня в ЗАТО "Углегорск" Амурской области работает межведомственная группа приезжих специалистов, в составе которой представители Роскосмоса, проектного института "Ипромашпром", а также других организаций. Приезжие специалисты работают по секциям, отдельные группы выезжают с картами и приборами на места строительства будущих стартовых площадок, оценивают их состояние.