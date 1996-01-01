Колыма сошла за Марс

Ученые из Магадана приступили к экспериментам в рамках проекта "Марс-500", который имитирует различные аспекты межпланетного пилотируемого полета. Как сообщили в международном научно-исследовательском центре "Арктика", "задача центра - выяснить, как изменяется состояние организма человека в различных климатических поясах, в том числе в экстремальных условиях Крайнего Севера".