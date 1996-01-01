Под крылом самолета о чем-то сопит...

По мнению ответственного за внутренний дизайн Airbus Роберта ЛАНГА, в настоящее время объем салона самолета используется не на все 100%. Экономия пространства без ущерба для комфорта является ключевой задачей для пассажирской авиации.

Создание лежачих мест актуально еще и потому, что в последнее время сильно увеличилось число тучных пассажиров, и авиакомпании давно ищут возможность обеспечения путешественников большим количеством свободного места, сообщает Аvia.Ru.