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Выпивка признана лучшим способом снятия страха перед авиаперелетом
Сайты Travel.Ru и Путешествия@Mail.ru совместно провели опрос среди российских туристов на тему: "Как вы снимаете стресс в аэропорту перед вылетом?". Тема заинтересовала многих путешественников; в опросе приняли участие 6540 человек. 53% ответили, что не волнуются перед полетом, - степень честности их ответа неизвестна.
Из тех, кто все-таки признался, что испытывает стресс, 15% пьют алкогольные напитки, 8% читают молитвы, а 7% спасаются шоппингом, спуская деньги в duty-free. Отвлекаются от невеселых дум, слушая музыку, 5% туристов; читая - 4%; столько же нервно курят, и лишь 2% принимают успокоительное.
Некоторые ответили, что стараются думать о хорошем. И мужчины, и женщины признали, что нередко засматриваются на стюардесс. Женщины чаще "заедают" стресс "чем-нибудь вкусненьким" или делятся своими переживаниями с соседями, сообщает Travel.Ru.
Равное количество мужчин и женщин считают, что от страха спасает спорт. Зато только мужчины предпочитают отвлекаться от мыслей о полете с помощью сексуальных игр. Помимо этого, в аэропорту пассажиры пытаются спать, играть с детьми, рассказывать анекдоты, медитировать на взлетающие и приземляющиеся самолеты, играть в игры на мобильных телефонах, решать кроссворды, вязать и многое другое.
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